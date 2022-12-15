Атака дронів на Київ та новий обмін полоненими з Росією: новини за 14 грудня

Росіяни запустили іранські дрони-камікадзе у бік Києва, але сили ППО збили усі БПЛА. Тим часом Україна повернула з російського полону понад 60 захисників.

Більш детально про те, що сталося у середу, 14 листопада, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Українські військові продовжили нищити російських окупантів. Наші воїни 13 грудня успішно зупинили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Українські війська 13 грудня ліквідували 740 окупантів та понад 20 одиниць ворожої техніки.

Російські окупанти обстріляли будинок Херсонської ОВА. Пошкоджено два поверхи.

Ризику повторного наступу з Білорусі наразі немає. Все, що відбувається на білоруській території, є інформаційною роботою для дестабілізації України, розповів радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 Повітряно-космічних сил РФ прилетів до Білорусі.

Українські військові 12 грудня завдали успішного удару по окупантам у Запорізькій області, знищено ворожу техніку. При цьому сьогодні, 14 грудня, авіація обстріляла російські ЗРК.

Росіяни вдарили дронами по Києву та області

У Києві та області 14 грудня з самого ранку лунала повітряна тривога через атаку дронів.

Сили протиповітряної оборони збили усі 13 БПЛА, які окупанти запустили у бік столиці.

Захисники Бахмута та громадяни США. Україна повернула з полону ще 64 бійці

У середу, 14 грудня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. З російського полону повернулися ще 64 військові ЗСУ.

Серед звільнених бійців - захисники, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема, брали участь у обороні Бахмута. Це офіцери, рядові та сержанти. Також з полону звільнили ветерана ВПС США Мурекезі Суеді.

Україна отримає французьку систему ППО Mamba, - ЗМІ

Франція та Італія прийняли заявку України на постачання системи ППО Mamba (SAMP/T), повідомляють ЗМІ.

Останні труднощі, які заважали постачанню систем Mamba в Україну, були вирішені.

Чому приховують втрати ЗСУ у війні з Росією: пояснення Міноборони

Міноборони України не розкриває втрати ЗСУ з міркувань військової науки, проте їх буде озвучено після закінчення війни з Росією.

Як пояснила Маляр, у військовій науці тактика поведінки військ залежить від співвідношення втрат у супротивника. Тобто у разі певного відсотка втрат можлива зміна тактики дій армії.

"Щоб ворог не володів цією інформацією, її приховують, от і все. Закінчиться війна, все стане відомо", - додала вона.

Європарламент схвалив надання Україні 18 млрд євро макрофіну

Європейський парламент дав згоду на виділення Україні макрофіну у 18 млрд євро.

Депутати погодили змінений регламент, який дозволив надати Україні пакет фінансової підтримки, незважаючи на те, що Угорщина накладала на пропозицію вето.

Байден погодиться передати Україні ППО Patriot лише за однієї умови, - WP

Президент США Джо Байден погодить передачу Україні систем ППО Patriot лише після того, як Пентагон відповість на низку питань, пише The Washington Post.

Видання зазначає, що, за словами неназваного високопоставленого представника адміністрації президента США, Байден підпише план з постачання Patriot в Україну тільки після звіту американського оборонного відомства про підготовку та обслуговування, юридичні аспекти передачі та її вплив на готовність американських Збройних сил.