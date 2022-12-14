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Почему скрывают потери ВСУ в войне с Россией: объяснение Минобороны

Новина українською →
Среда 14 декабря 2022 15:43
Почему скрывают потери ВСУ в войне с Россией: объяснение Минобороны Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (armyinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Минобороны Украины не раскрывает потери ВСУ по соображениям военной науки, однако они будут озвучены после окончания войны с Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

Как объяснила Маляр, в военной науке тактика поведения войск зависит от соотношения потерь у противника. То есть, в случае определенного процента потерь возможно изменение тактики действий армии.

"Чтобы враг не владел этой информацией, ее скрывают, вот и все. Закончится война, все станет известно. Родственники получают выплаты, мы хороним погибших, это невозможно будет скрыть", - заявила заместитель министра обороны.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что со следующего года в Украине может начаться новая волна мобилизации, однако публично будут говорить о ней позже.

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