Почему скрывают потери ВСУ в войне с Россией: объяснение Минобороны

Минобороны Украины не раскрывает потери ВСУ по соображениям военной науки, однако они будут озвучены после окончания войны с Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

Как объяснила Маляр, в военной науке тактика поведения войск зависит от соотношения потерь у противника. То есть, в случае определенного процента потерь возможно изменение тактики действий армии.

"Чтобы враг не владел этой информацией, ее скрывают, вот и все. Закончится война, все станет известно. Родственники получают выплаты, мы хороним погибших, это невозможно будет скрыть", - заявила заместитель министра обороны.