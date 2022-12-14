Украина получит французскую систему ПВО Mamba, - СМИ
Франция и Италия приняли заявку Украины на поставку системы ПВО Mamba (SAMP/T).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Challenges.
Последние трудности, которые мешали поставкам систем Mamba в Украину, похоже, решены, пишет французская газета.
"Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны... Это очень настойчивая просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности", - заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
Газета отмечает, что Франция сразу положительно отреагировала на возможность поставок этих систем. Однако вопрос до сих пор обсуждался с итальянской стороной.
"Кажется, что это последнее препятствие было преодолено", - отмечает издание.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ждет поставок французской системы ПВО Mamba.
По данным издания La Reppublica, договоренность о совместных поставках этой системы уже есть. Предполагается, что если решение будет принято окончательно, то Италия передаст радары, а Франция - пусковые установки.
Согласно данным из открытых источников, на вооружении этих стран стоят 20 и 40 комплексов соответственно.
Подробнее о том, на что способны французские ЗРК Mamba, - читайте в нашем материале "Альтернатива Patriot? На что способны французские ЗРК Mamba, которые просит Украина".