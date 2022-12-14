Атака дронов на Киев: что известно
В Киеве и области сегодня, 14 декабря с самого утра раздается воздушная тревога из-за атаки дронов. Уже больше десятка вражеских целей удалось сбить.
Все что известно об атаке дронов на этот момент - собрало РБК-Украина в материале.
09:29. Киев попал под две волны атаки вражеских дронов
Начальник КГВА Сергей Попко рассказал о последствиях утренней атаки дронами на столицу
По его словам, благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов.
"Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилых здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы). Люди не пострадали", - сообщил Попко.
09:22. Полиция показала обломки сбитого под Киевом дрона (фото)
"Сбитый вражеский "Шахед" обнаружили в одном из районов Киевской области! На месте работают полицейские. Спасибо силам ПВО за отличную работу!" - написал начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов.
09:07. В Киеве и области объявили отбой воздушной тревоги
08:59. В районе Киева сбито уже 13 дронов-камикадзе.
"Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уже уничтожено 13 дронов-камикадзе", - сообщает КГВА.
Обновлено 08:56. МВД напомнило, как распознать "Шахед" и как действовать при обнаружении дрона-камикадзе.
Обновлено 08:54. На обломке одного из дронов заметили надпись "За Рязань"
Обновлено 08:36. Воздушные силы подтвердили сбитие 10 дронов.
"14 декабря ночью российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131", - говорится в сообщении.
По данным военных, ударные БПЛА летят по направлению к восточному побережью Азовского моря.
"Радиолокационными средствами обнаружено более десяти барражирующих боеприпасов. В настоящее время зенитными ракетными подразделениями и другими огневыми средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уже уничтожены десять "Шахедов" противника!" - сообщили военные.
Впрочем, в Воздушных силах предупреждают, что по состоянию на 8:10 боевая работа еще продолжается. Поэтому граждан призывают соблюдать правила безопасности в регионах, где объявлена воздушная тревога!
Как сообщили в КМВА, по состоянию на 08:00 ПВО сбила над Киевом и в области 11 дронов "Шахед".
Тем временем в Офисе президента опубликовали первые фото последствий атаки дронов.
"Спасибо силам ПВО за работу! В результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждены 2 админздания, в селе Вишневое - частный дом. Опасность еще не миновала! Оставайтесь в укрытиях!" - написал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.
Фото: первые кадры последствий атаки Киева и области (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Как сообщила СМИ пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, в результате падения обломка от дрона в Киеве люди не пострадали.
Что касается повреждений, то власти уже ранее сообщили, что предварительный обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе. Отметим, что о взрывах в Шевченковском районе писал и мэр Виталий Кличко.
В самом районе столицы силами ПВО сбито 10 "Шахедов".
При этом глава Киевской области также предупредил о утренней атаке на регион.
"Утро в столице и Киевской области началось атакой РФ дронами-шахедами. Большинство беспилотников сбиты силами ПВО в области. Воздушная тревога продолжается. Опасность остается. Находитесь в укрытиях. Россия продолжает энерготеррор страны. Но мы становимся сильнее каждый день", - написал Алексей Кулеба.
Напомним, сегодня рано утром в Киеве и области, а кроме того, в Винницкой и Житомирской областях была объявлена воздушная тревога.
После чего в Киеве жители услышали взрывы. Мэр Виталий Кличко сообщил о взрыве в Шевченковском районе, а впоследствии стало известно о налете иранских дронов.
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