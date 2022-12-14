ВСУ ударили по оккупантам в Запорожской области и обстреляли вражеские ЗРК: сводка Генштаба

Украинские военные 12 декабря нанесли успешный удар по оккупантам в Запорожской области, уничтожена вражеская техника. При этом сегодня, 14 декабря, авиация обстреляла российские ЗРК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генштаба ВСУ.

По данным украинского военного командования, россияне сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытаются улучшить свое тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

"Подтверждено огневое поражение 12 декабря текущего года района сосредоточения захватчиков возле Вербового Запорожской области. Уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа, потери среди военнослужащих противника уточняются", - подчеркивают в Генштабе.

При этом авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов. Ракетные войска и артиллерия обстреляли два пункта управления и восемь районов сосредоточения личного состава противника.

Ситуация по отдельным направлениям: