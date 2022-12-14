Есть ли угроза из Беларуси? Подоляк успокоил украинцев и указал на важную деталь

Риска повторного наступления из Беларуси пока нет. Все, что происходит на белорусской территории, больше является информационной работой для дестабилизации Украины.

При этом он подчеркнул, что Россия, безусловно, постоянно давит на Беларусь.

"Для России крайне выгодно открыть сухопутную операцию через Беларусь на территории Украины, чтобы оттянуть по ключевым направлениям определенное количество наших военнослужащих, чтобы перераспределить нагрузку на свои участки фронта и таким образом повысить шансы на свое контрнаступление", - объясняет Подоляк.

По его словам, речь прежде всего идет о донецком и луганском направлениях.

"Это понятно тактически потребность открыть белорусский фронт. Для этого РФ сформировала там так называемую союзную группировку и фактически взяла под контроль белорусскую армию", - говорит Подоляк.

Он отметил, что россияне постепенно перебрасывают на территорию РБ мобилизованных и сообщил, что "там уже где-то находятся 12-15 тысяч мобилизованных россиян".

"В-третьих, они тотально контролируют силовую вертикаль Беларуси, в том числе местную ССО, силы специального назначения. Кроме того, они постоянно политически давят на Лукашенко, доказывая ему, что если Россия проиграет, то он будет на скамейке подсудимых сидеть вместе с представителями российской политической элите", - обратил внимание Подоляк.

При этом он подчеркнул, что украинская разведка активно отрабатывает все, что происходит на территории Беларуси.

"Мы видим, что они постоянно ротируют войска, то есть перебрасывают их с одного полигона на другой, в том числе и к границам Украины. Но мы видим, что они стягивают, какой объем техники. Россия в Беларусь отправила прежде всего противоракетную, противовоздушную технику. Это не техника для наступления, это не танки, не БТРы", - акцентирует Подоляк.

В свою очередь, он успокоил украинцев, ведь говорить, что "в Беларуси может быть формирован ударный кулак, как это любят россияне, воюющие в классической советской методологии - на это нет никаких оснований".

"Поэтому будем отслеживать все, что происходит в Беларуси, но сегодня нужно спокойно относиться, потому что это больше информационная работа, чтобы дестабилизировать Украину. Но есть один нюанс - они настолько не понимают Украину, что они нас не дестабилизируют, а наоборот мобилизуют", - подытожил Подоляк.

Что говорят об угрозе из Беларуси

Напомним, вчера белорусский диктатор Александр Лукашенко поручил провести "внезапную проверку" боевой готовности Вооруженных Сил республики. Впрочем, большинство экспертов, мнение которых узнало РБК-Украина, сошлись на том, что в этом нет угрозы для Украины.

Более того, спикер ГПСУ Андрей Демченко сказал изданию, что ситуация остается контролируемой и для украинской стороны, которая постоянно укрепляет свои рубежи, ничего не меняет.

Добавим, что аналитики Института изучения войны (ISW) в своей свежей сводке сообщили, что считают маловероятным возможное вторжение армии РБ в Украину.