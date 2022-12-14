ВСУ уничтожили еще 740 оккупантов и больше 20 единиц техники: новые потери РФ
Фото: ВСУ уничтожили еще 740 оккупантов и больше 20 единиц техники (Getty Images)
Украинские войска за прошедшие сутки ликвидировали 740 оккупантов и более 20 единиц вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны потери России составили 96 тысяч солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 14.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 96000 (+740) человек ликвидировано,
- танков - 2970 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 5937 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 1931 (+0) ед,
- РСЗО - 404 (+0) ед,
- средства ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1617 (+10),
- крылатые ракеты - 592 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4562 (+13) ед,
- специальная техника - 171 (+1).
Напомним, ранее сообщалось, что силы ПВО и РЭБ отбили две волны атаки иранских дронов-камикадзе Shahed на Киев. Всего войскам удалось сбить 13 беспилотников.
Кроме того, за сутки украинские военные успешно остановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
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