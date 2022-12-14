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ВСУ уничтожили еще 740 оккупантов и больше 20 единиц техники: новые потери РФ

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Среда 14 декабря 2022 09:58
ВСУ уничтожили еще 740 оккупантов и больше 20 единиц техники: новые потери РФ Фото: ВСУ уничтожили еще 740 оккупантов и больше 20 единиц техники (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска за прошедшие сутки ликвидировали 740 оккупантов и более 20 единиц вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны потери России составили 96 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 14.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 96000 (+740) человек ликвидировано,
  • танков - 2970 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 5937 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 1931 (+0) ед,
  • РСЗО - 404 (+0) ед,
  • средства ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1617 (+10),
  • крылатые ракеты - 592 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4562 (+13) ед,
  • специальная техника - 171 (+1).

Напомним, ранее сообщалось, что силы ПВО и РЭБ отбили две волны атаки иранских дронов-камикадзе Shahed на Киев. Всего войскам удалось сбить 13 беспилотников.

Кроме того, за сутки украинские военные успешно остановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

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