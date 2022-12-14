ВСУ уничтожили еще 740 оккупантов и больше 20 единиц техники: новые потери РФ

Украинские войска за прошедшие сутки ликвидировали 740 оккупантов и более 20 единиц вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны потери России составили 96 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что силы ПВО и РЭБ отбили две волны атаки иранских дронов-камикадзе Shahed на Киев. Всего войскам удалось сбить 13 беспилотников.

Кроме того, за сутки украинские военные успешно остановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

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