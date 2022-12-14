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Защитники Бахмута и граждане США. Украина вернула из плена еще 64 бойца

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Среда 14 декабря 2022 12:58
Защитники Бахмута и граждане США. Украина вернула из плена еще 64 бойца Фото: Украина вернула из плена еще 64 бойца (t.me/ermaka2022)
Автор: Елизавета Драбкина

В среду 14 декабря прошел очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Из российского плена вернулись еще 64 военных ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

Среди освобожденных бойцов - защитники, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в частности, участвовали в обороне Бахмута. Это офицеры, рядовые и сержанты.

Украине также удалось освободить гражданина США, который помогал нашим людям - Мурекези Суэди. Также вернули тела 4 погибших.

Напомним, 6 декабря Украина вернула из плена еще 60 украинских защитников.

В тот же день состоялась очередная передача тел военных - в Украину вернули 49 тел погибших.

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