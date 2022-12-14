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Европарламент одобрил предоставление Украине 18 млрд евро макрофина

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Среда 14 декабря 2022 16:11
Европарламент одобрил предоставление Украине 18 млрд евро макрофина Фото: Роберта Мецола, председатель Европейского парламента (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский парламент дал согласие на выделение Украине макрофина в 18 млрд евро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского парламента.

Отмечается, что депутаты согласовали измененный регламент, который позволил предоставить Украине пакет финансовой поддержки несмотря на то, что Венгрия накладывала на предложение вето.

Займ, который предоставляется на льготных условиях, однако при условии проведения реформ, покроет основные государственные услуги, в том же числе работу больниц, школ и обеспечение жильем.

"Он (займ, - ред.) также призван помочь сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине, которая подвергается постоянным нападениям со стороны России", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что страны ЕС достигли соглашения о предоставлении Украине макрофина после того, как 6 декабря Венгрия заблокировала этот процесс.

Также вчера, 13 декабря, единогласно все 27 членов Европейского союза проголосовали о предоставлении 18 млрд евро финансовой помощи.

Как пояснил блокировку процесса премьер Венгрии Виктор Орбан, он якобы не желает ставить интересы Украины выше, чем интересы его страны.

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