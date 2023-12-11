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Аргентину возглавил новый президент, а Зеленский анонсировал встречу с Байденом: новости за выходные

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Карина Левицкая

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал поездку в Соединенные Штаты. Там он встретится с президентом США Джо Байденом. Тем временем в Аргентине прошла инаугурация нового президента.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.

Война РФ против Украины

Новости за 9 декабря:

Новости за 10 декабря:

Поездка Зеленского в США

Зеленский в понедельник, 11 декабря, отправится в Соединенные Штаты, где он встретится с президентом США Джо Байденом.

При этом отмечается, что Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении суверенитета каждой нации.

Новый президент Аргентины

Либертарианский экономист Хавьер Милей стал президентом Аргентины.

Президент Владимир Зеленский принял участие в инаугурации Хавьера Милея в Буэнос-Айресе и поздравил нового президента.

Зеленский провел ряд важных встреч

Украинский президент Владимир Зеленский в Буэнос-Айресе провел ряд важных для страны встреч. Главными темами во время переговоров были сотрудничество и "формула мира".

Зеленский, находясь в Аргентине, провел важные встречи с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора.

Во Львовской области в училище избили первокурсников

В училище во Львовской области избили студентов первого курса. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Отмечается, что 8 декабря правоохранители во время мониторинга соцсетей нашли видео, на котором несколько молодых ребят, вероятно, учеников старших курсов одного из учебных заведений, в присутствии многих очевидцев поочередно наносили удары в голову и участок груди другим ребятам.

В Киеве демонтировали памятник Щорсу

Памятник военному командиру большевиков Николаю Щорсу в центре Киева демонтировали 9 декабря. Монумент простоял почти 70 лет.

Штрафы за нарушение комендантского часа

Верховная рада поддержала в первом чтении введение штрафов за нарушение комендантского часа. В МВД рассказали, кого не будут наказывать в случае его нарушения.

Так, штрафовать не будут из-за нарушения комендантского часа в случае:

  • если лицо следует к/из укрытий во время воздушной тревоги;
  • сопровождает раненых, тяжелобольных;
  • осуществляет меры по эвакуации населения или спасению имущества;
  • оказывает медицинскую (домедицинскую) помощь;
  • находится в состоянии крайней необходимости.

УЗ запустит новый скоростной Интерсити в Тернополь

"Укрзализныця" объявила о запуске поезда Интерсити, который будет курсировать из Киева в Тернополь и обратно. Маршрут будет обслуживать самый быстрый украинский поезд "Тарпан".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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