Украина узнала соперников в плей-офф ЧМ-2026: с кем и когда сыграет команда Реброва

Четверг 20 ноября 2025 14:40
UA EN RU
Прошла жеребьевка плей-офф ЧМ-2026 и Украина получила соперников (фото: УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины узнала соперников в плей-офф Чемпионата мира-2026 во время жеребьевки, состоявшейся 20 ноября в Цюрихе. Подопечным Сергея Реброва придется пройти непростой путь, чтобы добыть заветную путевку на Мундиаль.

РБК-Украина рассказывает, с кем и когда сыграет сборная Украины по футболу в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026.

Украина в плей-офф Чемпионата мира-2026: кто соперник

В полуфинале плей-офф Украина сыграет со сборной Швеции.

Первый матч, который состоится 26 марта 2026 года, наши футболисты проведут на номинально "домашнем" стадионе (из-за более высокого рейтинга ФИФА). Вероятно, этот поединок состоится в Польше.

Если Украина выиграет полуфинал, то в финале отборочного турнира (31 марта 2026-го) сыграет против победителя пары Польша - Албания.

Финальный поединок для нашей сборной тоже может быть "домашним".

Все полуфинальные пары плей-офф:

  • Италия - Северная Ирландия
  • Уэльс - Босния и Герцеговина
  • Украина - Швеция
  • Польша - Албания
  • Турция - Румыния
  • Словакия - Косово
  • Дания - Северная Македония
  • Чехия - Ирландия.



Формат борьбы за "европейские" путевки на ЧМ-2026

В борьбе за последние четыре путевки из зоны УЕФА на Чемпионат мира-2026 сойдутся 16 команд. Это количество включает 12 сборных, занявших вторые места в своих отборочных группах, а также четыре лучшие команды - победители групп Лиги наций-2024/25, которые не смогли финишировать в первой или второй двойке своей квалификационной группы.

Сборная Украины попала в первую сеяную корзину вместе с Италией, Данией и Турцией благодаря высокому рейтингу ФИФА. Поэтому желто-синие получили привилегию играть против команд из четвертой корзины, в которую входили Румыния, Северная Македония, Швеция и Северная Ирландия.

Когда и где состоится Чемпионат мира-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые состоится по новому, расширенному формату и охватит сразу три страны - США, Канада и Мексика.

В финальной части Мундиаля сыграют 48 национальных сборных. Это рекордное количество участников кардинально изменило формат соревнований.

Так, на групповом этапе будет сформировано 12 групп по четыре команды. В 1/16 финала пройдут не только две первые сборные из каждой группы, но и восемь лучших команд, которые займут третьи места.

Турнир стартует летом 2026-го. Матч-открытие чемпионата мира состоится 11 июня в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.

Жеребьевка группового этапа ЧМ-2026 состоится 5 декабря.

Какие сборные уже квалифицировались на Чемпионат мира-2026

После завершения основных отборочных циклов в большинстве конфедераций, известны уже 39 из 48 участников финального турнира ЧМ-2026. То есть, 90% путевок уже распределено.

Согласно регламенту, путевки автоматически получили три страны-хозяйки Мундиаля:

  • США
  • Канада
  • Мексика

Сборные, которые квалифицировались напрямую

Европа (УЕФА)

12 команд обеспечили себе прямые места, заняв первые места в своих группах:

  • Англия
  • Франция
  • Португалия
  • Германия
  • Испания
  • Нидерланды
  • Хорватия
  • Норвегия
  • Швейцария
  • Шотландия
  • Австрия
  • Бельгия

Африка (КАФ)

Все 9 прямых мест уже распределены:

  • Марокко
  • Тунис
  • Египет
  • Алжир
  • Гана
  • Кабо-Верде (дебютант ЧМ)
  • ЮАР
  • Сенегал
  • Кот-д'Ивуар

Южная Америка (КОНМЕБОЛ)

6 команд обеспечили прямые места:

  • Аргентина (действующий чемпион)
  • Бразилия
  • Уругвай
  • Эквадор
  • Колумбия
  • Парагвай

Азия (АФК)

8 команд обеспечили прямые места:

  • Япония
  • Иран
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Катар
  • Саудовская Аравия
  • Узбекистан (дебютант ЧМ)
  • Иордания

Северная Америка (КОНКАКАФ)

Кроме хозяев, прямые места получили:

Океания (ОФК)

Единственную путевку на ЧМ из этой зоны пока имеет Новая Зеландия.

Таким образом, пока остаются нераспределенными 9 путевок. Среди них 4 "европейские" места, которые будут разыграны в плей-офф в марте 2026-го.

Также шанс сыграть на Мундиале имеют две команды из разных конфедераций (КОНКАКАФ, АФК, КАФ, КОНМЕБОЛ и ОФК), которые будут бороться за это право в межконтинентальном плей-офф, жеребьевка которого прошла 20 ноября.

Межконтинентальные стыковые матчи к Чемпионату мира-2026:

Путь 1

Полуфинал. Новая Каледония - Ямайка.

Финал. Победитель полуфинала - ДР Конго.

Путь 2

Полуфинал. Боливия - Суринам.

Финал. Победитель полуфинала - Ирак.

Все матчи состоятся в марте 2026 года в Мексике (в Гвадалахаре и в Монтеррее).



Как Украина играла в квалификации на ЧМ-2026

Украина выступала в Группе D, где ее соперником была сборная Франции, а также команды Исландии и Азербайджана.

Французы, как и ожидалось, с первых туров захватили лидерство и доминировали в группе. Они финишировали на первом месте, имея в активе 16 очков, и обеспечили себе прямую путевку на Мундиаль.

Судьба второй позиции, которая и давала право на плей-офф, решалась в противостоянии Украины и Исландии.

Украинцы начали квалификацию с поражения от фаворита - команда Реброва уступила Франции со счетом 0:2.

Во втором туре сине-желтые потеряли важные очки, неожиданно сыграв вничью с Азербайджаном (1:1).

Далее нашу команду ждал сумасшедший матч против Исландии, который завершился зрелищной победой Украины 5:3.

После этого, окрыленные успехом, наши футболисты на стадионе "Краковия" вырвали важную победу над Азербайджаном (2:1).

Судьба второй строчки решалась в заключительных турах. После болезненного разгромного выездного поражения от Франции (0:4), украинцам необходимо было побеждать Исландию в финальном матче.

Именно в этой решающей игре против скандинавов Украина продемонстрировала характер. Благодаря голам Александра Зубкова на 83-й и Алексея Гуцуляка на 90+3 минутах команда вырвала победу 2:0. Этот результат позволил Украине набрать 10 очков и финишировать второй, опередив Исландию.

История Украины в отборах на ЧМ

Украина участвовала в каждой квалификационной кампании на ЧМ, но часто останавливалась в шаге от финального турнира, проигрывая именно решающие матчи плей-офф.

В отборе к ЧМ-1998 наша команда впервые вышла в плей-офф, но уступила Хорватии (1:1, 0:2), которая впоследствии завоевала "бронзу" Мундиаля.

Через четыре года, в квалификации к ЧМ-2002, Украина снова проиграла плей-офф, на этот раз мощной Германии (1:1, 1:4), которая в конце концов дошла до финала.

Единственным успехом стала квалификация на ЧМ-2006, где сборная впервые получила прямую путевку, заняв 1-е место в группе, опередив Турцию, Грецию и Данию.

После этого "проклятие плей-офф" вернулось: в отборе на ЧМ-2010 Украина уступила Греции (0:0, 0:1), а квалификация на ЧМ-2014 запомнилась драматическим проигрышем Франции (после победы 2:0 в Киеве, сине-желтые проиграли 0:3 в Париже).

Отбор на ЧМ-2018 оказался крайне неудачным - Украина не попала в плей-офф, финишировав лишь на 3-м месте в группе.

В последней на сегодня кампании к ЧМ-2022, сборная под руководством Олекандра Петракова добралась до финала пути плей-офф, но там уступила Уэльсу.

Ранее мы писали, что ФИФА обновила мировой рейтинг сборных после ноябрьских матчей отбора к чемпионату мира-2026. И позиция Украины в нем удивила многих фанатов.

Также читайте о том, как Андрей Лунин объясняет свое отсутствие в составе национальной команды.

Сергей Ребров Чемпионат мира Сборная Украины Футбол
