Украина узнала соперников в плей-офф ЧМ-2026: с кем и когда сыграет команда Реброва

Сборная Украины узнала соперников в плей-офф Чемпионата мира-2026 во время жеребьевки, состоявшейся 20 ноября в Цюрихе. Подопечным Сергея Реброва придется пройти непростой путь, чтобы добыть заветную путевку на Мундиаль.

РБК-Украина рассказывает, с кем и когда сыграет сборная Украины по футболу в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026.

Украина в плей-офф Чемпионата мира-2026: кто соперник

В полуфинале плей-офф Украина сыграет со сборной Швеции.

Первый матч, который состоится 26 марта 2026 года, наши футболисты проведут на номинально "домашнем" стадионе (из-за более высокого рейтинга ФИФА). Вероятно, этот поединок состоится в Польше.

Если Украина выиграет полуфинал, то в финале отборочного турнира (31 марта 2026-го) сыграет против победителя пары Польша - Албания.

Финальный поединок для нашей сборной тоже может быть "домашним".

Все полуфинальные пары плей-офф:

Италия - Северная Ирландия

Уэльс - Босния и Герцеговина

Украина - Швеция

Польша - Албания

Турция - Румыния

Словакия - Косово

Дания - Северная Македония

Чехия - Ирландия.





Формат борьбы за "европейские" путевки на ЧМ-2026

В борьбе за последние четыре путевки из зоны УЕФА на Чемпионат мира-2026 сойдутся 16 команд. Это количество включает 12 сборных, занявших вторые места в своих отборочных группах, а также четыре лучшие команды - победители групп Лиги наций-2024/25, которые не смогли финишировать в первой или второй двойке своей квалификационной группы.

Сборная Украины попала в первую сеяную корзину вместе с Италией, Данией и Турцией благодаря высокому рейтингу ФИФА. Поэтому желто-синие получили привилегию играть против команд из четвертой корзины, в которую входили Румыния, Северная Македония, Швеция и Северная Ирландия.

Когда и где состоится Чемпионат мира-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые состоится по новому, расширенному формату и охватит сразу три страны - США, Канада и Мексика.

В финальной части Мундиаля сыграют 48 национальных сборных. Это рекордное количество участников кардинально изменило формат соревнований.

Так, на групповом этапе будет сформировано 12 групп по четыре команды. В 1/16 финала пройдут не только две первые сборные из каждой группы, но и восемь лучших команд, которые займут третьи места.

Турнир стартует летом 2026-го. Матч-открытие чемпионата мира состоится 11 июня в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.

Жеребьевка группового этапа ЧМ-2026 состоится 5 декабря.

Какие сборные уже квалифицировались на Чемпионат мира-2026

После завершения основных отборочных циклов в большинстве конфедераций, известны уже 39 из 48 участников финального турнира ЧМ-2026. То есть, 90% путевок уже распределено.

Согласно регламенту, путевки автоматически получили три страны-хозяйки Мундиаля:

США

Канада

Мексика

Сборные, которые квалифицировались напрямую

Европа (УЕФА)

12 команд обеспечили себе прямые места, заняв первые места в своих группах:

Англия

Франция

Португалия

Германия

Испания

Нидерланды

Хорватия

Норвегия

Швейцария

Шотландия

Австрия

Бельгия

Африка (КАФ)

Все 9 прямых мест уже распределены:

Марокко

Тунис

Египет

Алжир

Гана

Кабо-Верде (дебютант ЧМ)

ЮАР

Сенегал

Кот-д'Ивуар

Южная Америка (КОНМЕБОЛ)

6 команд обеспечили прямые места:

Аргентина (действующий чемпион)

Бразилия

Уругвай

Эквадор

Колумбия

Парагвай

Азия (АФК)

8 команд обеспечили прямые места:

Япония

Иран

Южная Корея

Австралия

Катар

Саудовская Аравия

Узбекистан (дебютант ЧМ)

Иордания

Северная Америка (КОНКАКАФ)

Кроме хозяев, прямые места получили:

Панама

Гаити

Кюрасао (сенсационный дебютант ЧМ, больше об успехах которой можно прочитать в нашем материале "Страна-сенсация ЧМ, меньше Житомира: как Кюрасао переписывает футбольную историю")

Океания (ОФК)

Единственную путевку на ЧМ из этой зоны пока имеет Новая Зеландия.

Таким образом, пока остаются нераспределенными 9 путевок. Среди них 4 "европейские" места, которые будут разыграны в плей-офф в марте 2026-го.

Также шанс сыграть на Мундиале имеют две команды из разных конфедераций (КОНКАКАФ, АФК, КАФ, КОНМЕБОЛ и ОФК), которые будут бороться за это право в межконтинентальном плей-офф, жеребьевка которого прошла 20 ноября.

Межконтинентальные стыковые матчи к Чемпионату мира-2026:

Путь 1

Полуфинал. Новая Каледония - Ямайка.

Финал. Победитель полуфинала - ДР Конго.

Путь 2

Полуфинал. Боливия - Суринам.

Финал. Победитель полуфинала - Ирак.

Все матчи состоятся в марте 2026 года в Мексике (в Гвадалахаре и в Монтеррее).