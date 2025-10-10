Исландия - Украина: видео всех голов важнейшего матча

Сборная Украины после поражения и ничьей на старте отборочной кампании чемпионата мира-2026 играла в Рейкьявике с главным конкурентом в борьбе за второе место в группе - Исландией.

Все голы матча и подробности - в отчете РБК-Украина.

ЧМ-2026, квалификация, группа D, 3-й тур

Исландия - Украина - 1:3

Голы: Эллертсон, 35 - Малиновский, 14, 45+5, Гуцуляк, 45

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Гуцуляк, Малиновский, Калюжный - Шапаренко, Судаков (Волошин, 39), Ванат

Феерия первого тайма

Украинцы открыли счет уже на 14-х минуте. Отличился Руслан Малиновский, который сыграл за национальную команду впервые с сентября прошлого года.

Однако через 20 минут мяч оказался в воротах "сине-желтых". Эллертоссон ворвался в нашу штрафную и сильным ударом в ближний угол пробил Трубина.

И все же концовка первой половины матча была за украинцами.

Сначала Гуцуляк лучше всех разобрался в штрафной исландцев.

А затем дальним ударом дубль оформил Малиновский.

Украина ушла на перерыв с преимуществом в два мяча - 3:1.