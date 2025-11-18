Почему Лунин не играет за сборную: вратарь дал официальный ответ

Андрей Лунин, голкипер национальной сборной Украины по футболу, публично ответил на волну спекуляций относительно его отсутствия в составе команды на два последних международных окна квалификации к чемпионату мира-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт футболиста в соцсети Instagram .

Жесткая реакция голкипера

Несмотря на восстановление после повреждения, на следующие два цикла отборочных матчей к Мундиалю Андрей Лунин не попал в список вызванных игроков. В отличие от сентябрьской ситуации с травмой, на этот раз Федерация футбола не предоставляла никаких комментариев относительно причин такого решения тренерского штаба.

Ситуация с невызовом и отсутствием объяснений породила слухи о том, что вратарь мог сам отказаться от выступлений за национальную команду.

Он не объяснил, почему именно его не вызвали, но подчеркнул, что никоим образом это не связано с его нежеланием играть за Украину.

"Несмотря на то, что в последнее время распространяют не то, что ложную, а просто вымышленную информацию о том, что я отказываюсь представлять сборную Украины, я не могу молчать, особенно когда пытаются замарать мое имя и поставить под сомнение мою любовь и преданность к национальной команде", - написал футболист.

Профессионализм и преданность

Лунин подчеркнул, что идея отказаться от выступлений за сборную является "априори невозможной", ведь национальная команда - это "мечта и цель каждого футболиста". Он призвал журналистов проверять информацию и подтвердил свою готовность помогать команде.

"Кто-то из вас слышал от меня, что я отказываюсь приезжать в сборную, или от главного тренера?! Ответ - "нет", потому что это априори невозможно - даже думать о том, чтобы не играть за сборную Украины, не то чтобы сказать такое. Сборная - это мечта и цель каждого футболиста, и для меня это гордость - представлять цвета нашей страны", - говорится в заявлении.

Голкипер отметил, что всегда был готов быть на замене, если такое решение принимал тренер, ведь "главное - команда и результат". Он назвал опубликованные ранее статьи "ложью", а действия журналистов, которые распространяют дезинформацию, - "неуважением".

Карьера Лунина в сборной

Андрей Лунин начал вызываться в национальную команду еще в 2017 году, а его дебютный матч состоялся в 2018-м против Саудовской Аравии. Первую официальную игру за "сине-желтых" он провел в июне 2022 года в Лиге наций против Ирландии.

Лунин был участником недавнего чемпионата Европы-2024. Всего на счету 26-летнего вратаря 16 матчей в составе сборной Украины.