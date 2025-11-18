ua en ru
Вт, 18 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Почему Лунин не играет за сборную: вратарь дал официальный ответ

Вторник 18 ноября 2025 17:44
UA EN RU
Почему Лунин не играет за сборную: вратарь дал официальный ответ Андрей Лунин (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Андрей Лунин, голкипер национальной сборной Украины по футболу, публично ответил на волну спекуляций относительно его отсутствия в составе команды на два последних международных окна квалификации к чемпионату мира-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт футболиста в соцсети Instagram.

Жесткая реакция голкипера

Несмотря на восстановление после повреждения, на следующие два цикла отборочных матчей к Мундиалю Андрей Лунин не попал в список вызванных игроков. В отличие от сентябрьской ситуации с травмой, на этот раз Федерация футбола не предоставляла никаких комментариев относительно причин такого решения тренерского штаба.

Ситуация с невызовом и отсутствием объяснений породила слухи о том, что вратарь мог сам отказаться от выступлений за национальную команду.

Он не объяснил, почему именно его не вызвали, но подчеркнул, что никоим образом это не связано с его нежеланием играть за Украину.

"Несмотря на то, что в последнее время распространяют не то, что ложную, а просто вымышленную информацию о том, что я отказываюсь представлять сборную Украины, я не могу молчать, особенно когда пытаются замарать мое имя и поставить под сомнение мою любовь и преданность к национальной команде", - написал футболист.

Профессионализм и преданность

Лунин подчеркнул, что идея отказаться от выступлений за сборную является "априори невозможной", ведь национальная команда - это "мечта и цель каждого футболиста". Он призвал журналистов проверять информацию и подтвердил свою готовность помогать команде.

"Кто-то из вас слышал от меня, что я отказываюсь приезжать в сборную, или от главного тренера?! Ответ - "нет", потому что это априори невозможно - даже думать о том, чтобы не играть за сборную Украины, не то чтобы сказать такое. Сборная - это мечта и цель каждого футболиста, и для меня это гордость - представлять цвета нашей страны", - говорится в заявлении.

Голкипер отметил, что всегда был готов быть на замене, если такое решение принимал тренер, ведь "главное - команда и результат". Он назвал опубликованные ранее статьи "ложью", а действия журналистов, которые распространяют дезинформацию, - "неуважением".

Карьера Лунина в сборной

Андрей Лунин начал вызываться в национальную команду еще в 2017 году, а его дебютный матч состоялся в 2018-м против Саудовской Аравии. Первую официальную игру за "сине-желтых" он провел в июне 2022 года в Лиге наций против Ирландии.

Лунин был участником недавнего чемпионата Европы-2024. Всего на счету 26-летнего вратаря 16 матчей в составе сборной Украины.

Последний раз Лунин выходил на поле в составе "сине-желтых" в июне, в товарищеском поединке против Новой Зеландии. На сентябрьские игры отбора к ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана вратарь сначала получил вызов, однако впоследствии покинул расположение сборной из-за травмы.

Напомним, что действующий контракт Лунина с мадридским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

Кроме того, Лунин получил неожиданное предложение от клуба из топ-лиги и реакция "Реала" уже известна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Лунин Футбол
Новости
В Раде заблокировали трибуну: рассмотрение отставок Галущенко и Гринчук сорвано
В Раде заблокировали трибуну: рассмотрение отставок Галущенко и Гринчук сорвано
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского