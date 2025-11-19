ua en ru
Новый рейтинг ФИФА: на каком месте Украина и почему это странно

Среда 19 ноября 2025 18:02
Сборная Украины по футболу (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

ФИФА обновила мировой рейтинг мужских сборных после ноябрьских матчей отбора к чемпионату мира-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации национальных и континентальных футбольных ассоциаций.

Результаты ноябрьских матчей

В рамках последних отборочных матчей Украина одержала победу над Исландией и потерпела поражение от Франции.

Выигрыш в финальном туре группы позволил команде Сергея Реброва закрепиться на второй позиции в группе и обеспечил возможность сыграть в плейоф за путевку на мундиаль.

Победа над Исландией принесла "сине-желтым" 2,11 очка в мировом рейтинге, однако этого оказалось недостаточно, чтобы остаться впереди Канады.

Таким образом, хоть наша сборная показала довольно неплохие результаты в осеннем цикле матчей, это не позволило ей улучшить свое положение в рейтинге. Как бы странно это ни выглядело.

Изменения в топ-10 рейтинга ФИФА

Возглавляет рейтинг Испания с 1877,18 баллами, следом идут Аргентина и Франция.

Среди заметных изменений - подъем Бразилии на пятое место и падение Италии до 13-й позиции.

Англия, Португалия и Нидерланды удерживают места в топ-7, тогда как Германия и Хорватия поднялись на одну ступеньку.

Украина и соседи в рейтинге

Нынешние 1557,47 баллов позволяют Украине оставаться во второй двадцатке, однако канадцы с 1559,15 очками опередили нашу команду.

Сзади идет Норвегия с 1553,14. Результаты следующих отборочных туров станут критическими для дальнейшего подъема украинской сборной в рейтинге ФИФА.

Рейтинг сборных ФИФА:

  1. Испания - 1877,18 балла
  2. Аргентина - 1873,33
  3. Франция - 1870
  4. Англия - 1834,12
  5. Бразилия - 1760,46 (+2)
  6. Португалия - 1760,38 (-1)
  7. Нидерланды - 1756,27 (-1)
  8. Бельгия - 1730,71
  9. Германия - 1724,15 (+1)
  10. Хорватия - 1716,88 (+1)

Лидеры рейтинга ФИФА (скриншот: fifa.com)

Лидеры рейтинга ФИФА (скриншот: fifa.com)

...

28. Канада - 1559,15 (+1)

29. Украина - 1557,47 (-1)

30. Норвегия - 1553,14

Украина в рейтинге ФИФА (скриншот: fifa.com)

Украина в рейтинге ФИФА (скриншот: fifa.com)

Кстати, странно, что в рейтинге есть Россия. Хотя, как известно, с февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА.

Сейчас сборная страны-агрессора занимает 33 место, опережая команды Панамы, Польши и Уэльса.

В ноябре россияне сыграли два товарищеских матча: расписали ничью с Перу (1:1) на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, и проиграли 0:2 чилийцам в Сочи.

Ранее мы сообщили, как Андрей Лунин объясняет свое отсутствие в составе национальной команды Украины.

Также читайте о скандале с колдуном в матче африканского отбора на ЧМ-2026.

