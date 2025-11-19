Украина в плей-офф ЧМ-2026: окончательный список соперников и когда жеребьевка

Определился окончательный список потенциальных соперников сборной Украины и составы корзин перед жеребьевкой европейского плей-офф в отборе на чемпионат мира-2026.

Как будет проходить эта стадия и когда жеребьевка - рассказывает РБК-Украина .

Команды и путевки

В плей-офф раунде квалификации ЧМ-2026 выступят 16 сборных: 12 - вторых команд из отборочных групп и еще 4 - от Лиги наций УЕФА. Они разыграют четыре путевки на мировое первенство.

Команды будут поделены на 4 пути, по 4 сборные в каждом. Матчи будут проходить в формате одного полуфинала и одного финала. Поединки пройдут в марте 2026 года. Это последняя стадия европейского отбора перед стартом чемпионата мира.

Распределение по корзинам

Окончательный состав корзин будет утвержден после обновления рейтинга ФИФА 19 ноября. Однако Украина гарантированно попадает в первую корзину.

Первая корзина: Италия, Дания, Турция, Украина

Италия, Дания, Турция, Украина Вторая корзина: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия

Польша, Уэльс, Чехия, Словакия Третья корзина: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово

Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово Четвертая корзина: Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия, Швеция

Три первых корзины сформированы из вторых команд в отборочных группах по рейтингу ФИФА. Четвертая - по итогам Лиги наций УЕФА-2024/25.

Такой формат уже применялся перед ЧМ-2022. Тогда Украина победила Шотландию в полуфинале, но в финале уступила Уэльсу.

На кого может выйти Украина

Поскольку Украина - в первой корзине, ее соперником станет одна из четырех команд четвертой:

Румыния

Северная Македония

Северная Ирландия

Швеция

"Сине-желтые" гарантированно проведут матч первого раунда плей-офф в статусе хозяина. Если команда сыграет успешно, в финале она встретится со сборной из второй или третьей корзины. Хозяин финального матча будет определяться отдельным жребием.

Полуфиналы состоятся 26 марта 2026 года, финалы - 31 марта.

Когда жеребьевка и где смотреть трансляцию

Церемония запланирована на четверг, 20 ноября. Она пройдет в штаб-квартире ФИФА в швейцарском Цюрихе. Начало - в 14:00 по киевскому времени.

Сначала объявят пары межконтинентального плей-офф (шесть команд будут бороться за два места на мундиале). Далее определят судьбу европейских сборных.

В Украине трансляцию мероприятия покажет MEGOGO, владеющий правами на турниры ФИФА. Также церемонию можно будет посмотреть на официальном сайте ФИФА.