Франция разгромила Украину в отборе ЧМ-2026: Мбаппе оформил дубль

Сборная Франции одержала уверенную победу над Украиной в матче группы D квалификации чемпионата мира 2026 года. На стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже французы победили со счетом 4:0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матчей.

Напряженный первый тайм завершился без голов

Первая половина игры прошла при тотальном преимуществе хозяев поля, однако оборона сборной Украины во главе с Анатолием Трубиным выдержала натиск.

Французы активно атаковали через фланги, а также проверяли бдительность украинского голкипера ударами из-за пределов штрафной площади.

На 5-й минуте Трубин без проблем забрал удар Майкла Олисе. На 19-й минуте вратарь совершил первый серьезный сейв, переведя мяч на угловой после опасного удара Мбаппе.

Самый острый момент первого тайма случился на 37-й минуте, когда Брэдли Барколя сместился в центр и нанес мощный удар - Трубин в блестящем прыжке снова спас команду, переведя мяч на угловой.

Защита украинской сборной действовала очень компактно, не позволяя звездным французским нападающим разгуляться. Первый тайм завершился со счетом 0-0.

Катастрофа во втором тайме

После перерыва рисунок игры не изменился, но на 54-й минуте случился ключевой эпизод, где защитник Тарас Михавко нечаянно наступил на ногу Олисе в собственной штрафной площади. Арбитр назначил пенальти и наградил украинца желтой карточкой.

Начало второго тайма, который длительное время был безголевым, оказалось роковым для сборной Украины. На 55-й минуте счет в матче был открыт, Килиан Мбаппе мастерски реализовал назначенный пенальти, который вывел Францию вперед - 1:0.

Пропущенный мяч заметно деморализовал украинских игроков, тогда как хозяева поля существенно усилили давление на ворота Анатолия Трубина и довольно быстро удвоили свое преимущество.

На 76-й минуте французы воспользовались ошибкой украинской команды, Н'Голо Канте перехватил мяч неподалеку от штрафной площадки Трубина и отдал передачу на Майкла Олисе, который без особых усилий переправил мяч в сетку - 2:0.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров попытался изменить ситуацию, проведя двойную замену и выпустив на поле Александра Зубкова и Виктора Цыганкова вместо Тараса Михавко и Романа Яремчука. Однако эти замены не смогли изменить ход игры.

Уже на 82-й минуте Килиан Мбаппе оформил свой дубль. Он прекрасно открылся в штрафной площадке и, не встретив серьезного сопротивления, легко пробил мимо Трубина, доведя счет до разгромного - 3:0.

Окончательный счет в матче был установлен в конце игры. На 88-й минуте Уго Экитике, который вышел на замену, протащил мяч из центра поля, разыграл комбинацию с Мбаппе и в касание пробил между ног украинскому вратарю, забив четвертый гол - 4:0.

На 90-й минуте главный арбитр добавил четыре минуты к основному времени поединка, но это уже не повлияло на финальный результат, и матч завершился сокрушительным поражением сборной Украины.