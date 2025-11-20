ua en ru
Україна дізналася суперників у плей-офф ЧС-2026: з ким і коли зіграє команда Реброва

Четвер 20 листопада 2025 14:40
UA EN RU
Україна дізналася суперників у плей-офф ЧС-2026: з ким і коли зіграє команда Реброва Пройшло жеребкування плей-офф ЧС-2026 і Україна отримала суперників (фото: УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України дізналася суперників у плей-офф Чемпіонату світу-2026 під час жеребкування, що відбулося 20 листопада в Цюриху. Підопічним Сергія Реброва доведеться пройти непростий шлях, щоб здобути заповітну путівку на Мундіаль.

РБК-Україна розповідає, з ким і коли зіграє збірна України з футболу у плей-офф відбіркового турніру ЧС-2026.

Україна у плей-офф Чемпіонату світу-2026: хто суперник

У півфіналі плей-офф Україна зіграє зі збірною Швеції.

Перший матч, який відбудеться 26 березня 2026 року, наші футболісти проведуть на номінально "домашньому" стадіоні (через вищий рейтинг ФІФА). Ймовірно, цей поєдинок відбудеться у Польщі.

Якщо Україна виграє півфінал, то у фіналі відбіркового турніру (31 березня 2026-го) зіграє проти переможця пари Польща - Албанія.

Фінальний поєдинок для нашої збірної теж може бути "домашнім".

Усі півфінальні пари плей-офф:

  • Італія - Північна Ірландія
  • Уельс - Боснія і Герцеговина
  • Україна - Швеція
  • Польща - Албанія
  • Туреччина - Румунія
  • Словаччина - Косово
  • Данія - Північна Македонія
  • Чехія - Ірландія.

Формат боротьби за "європейські" путівки на ЧС-2026

У боротьбі за останні чотири путівки із зони УЄФА на Чемпіонат світу-2026 зійдуться 16 команд. Ця кількість включає 12 збірних, які посіли другі місця у своїх відбіркових групах, а також чотири найкращі команди - переможці груп Ліги націй-2024/25, які не змогли фінішувати у першій чи другій двійці своєї кваліфікаційної групи.

Збірна України потрапила до першого сіяного кошика разом з Італією, Данією та Туреччиною завдяки високому рейтингу ФІФА. Тому жовто-сині отримали привілей грати проти команд із четвертого кошика, до якого входили Румунія, Північна Македонія, Швеція та Північна Ірландія.

Коли і де відбудеться Чемпіонат світу-2026

Чемпіонат світу з футболу 2026 року уперше відбудеться за новим, розширеним форматом та охопить одразу три країни - США, Канада та Мексика.

У фінальній частині Мундіалю зіграють 48 національних збірних. Ця рекордна кількість учасників кардинально змінила формат змагань.

Так, на груповому етапі буде сформовано 12 груп по чотири команди. До 1/16 фіналу пройдуть не лише дві перші збірні з кожної групи, але й вісім найкращих команд, які посядуть треті місця.

Турнір стартує влітку 2026-го. Матч-відкриття чемпіонату світу відбудеться 11 червня в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Жеребкування групового етапу ЧС-2026 відбудеться 5 грудня.

Які збірні вже кваліфікувалися на Чемпіонат світу-2026

Після завершення основних відбіркових циклів в більшості конфедерацій, відомі вже 39 з 48 учасників фінального турніру ЧС-2026. Тобто, 90% путівок вже розподілено.

Згідно з регламентом, путівки автоматично отримали три країни-господарки Мундіалю:

  • США
  • Канада
  • Мексика

Збірні, що кваліфікувалися напряму

Європа (УЄФА)

12 команд забезпечили собі прямі місця, посівши перші місця у своїх групах:

  • Англія
  • Франція
  • Португалія
  • Німеччина
  • Іспанія
  • Нідерланди
  • Хорватія
  • Норвегія
  • Швейцарія
  • Шотландія
  • Австрія
  • Бельгія

Африка (КАФ)

Усі 9 прямих місць вже розподілено:

  • Марокко
  • Туніс
  • Єгипет
  • Алжир
  • Гана
  • Кабо-Верде (дебютант ЧС)
  • ПАР
  • Сенегал
  • Кот-д'Івуар

Південна Америка (КОНМЕБОЛ)

6 команд забезпечили прямі місця:

  • Аргентина (чинний чемпіон)
  • Бразилія
  • Уругвай
  • Еквадор
  • Колумбія
  • Парагвай

Азія (АФК)

8 команд забезпечили прямі місця:

  • Японія
  • Іран
  • Південна Корея
  • Австралія
  • Катар
  • Саудівська Аравія
  • Узбекистан (дебютант ЧС)
  • Йорданія

Північна Америка (КОНКАКАФ)

Окрім господарів, прямі місця отримали:

Океанія (ОФК)

Єдину путівку на ЧС з цієї зони наразі має Нова Зеландія.

Таким чином, наразі залишаються нерозподіленими 9 путівок. Серед них 4 "європейські" місця, які будуть розіграні у плей-офф у березні 2026-го.

Також шанс зіграти на Мундіалі мають дві команди з різних конфедерацій (КОНКАКАФ, АФК, КАФ, КОНМЕБОЛ та ОФК), які виборюватимуть це право у міжконтинентальному плей-офф, жеребкування якого пройшло 20 листопада.

Міжконтинентальні стикові матчі до Чемпіонату світу-2026:

Шлях 1

Півфінал. Нова Каледонія - Ямайка.

Фінал. Переможець півфіналу - ДР Конго.

Шлях 2

Півфінал. Болівія - Сурінам.

Фінал. Переможець півфіналу - Ірак.

Усі матчі відбудуться в березні 2026 року в Мексиці (у Гвадалахарі та в Монтерреї).

Як Україна грала у кваліфікації на ЧС-2026

Україна виступала у Групі D, де її суперником була збірна Франції, а також команди Ісландії та Азербайджану.

Французи, як і очікувалося, з перших турів захопили лідерство і домінували у групі. Вони фінішували на першому місці, здобувши 16 очок, і забезпечили собі пряму путівку на Мундіаль.

Доля другої позиції, яка й давала право на плей-офф, вирішувалася у протистоянні України та Ісландії.

Українці розпочали кваліфікацію з поразки від фаворита - команда Реброва поступилася Франції з рахунком 0:2.

У другому турі синьо-жовті втратили важливі очки, несподівано зігравши внічию з Азербайджаном (1:1).

Далі на нашу команду чекав шалений матч проти Ісландії, який завершився видовищною перемогою України 5:3.

Після цього, окрилені успіхом, наші футболісти на стадіоні "Краковія" вирвали важливу перемогу над Азербайджаном (2:1).

Доля другої сходинки вирішувалася у заключних турах. Після болючої розгромної виїзної поразки від Франції (0:4), українцям необхідно було перемагати Ісландію у фінальному матчі.

Саме у цій вирішальній грі проти скандинавів Україна продемонструвала характер. Завдяки голам Олександра Зубкова на 83-й і Олексія Гуцуляка на 90+3 хвилинах команда вирвала перемогу 2:0. Цей результат дозволив Україні набрати 10 очок і фінішувати другою, випередивши Ісландію.

Історія України у відборах на ЧС

Україна брала участь у кожній кваліфікаційній кампанії на ЧС, але часто зупинялася за крок до фінального турніру, програючи саме вирішальні матчі плей-офф.

У відборі до ЧС-1998 наша команда вперше вийшла до плей-офф, але поступилася Хорватії (1:1, 0:2), яка згодом завоювала "бронзу" Мундіалю.

Через чотири роки, у кваліфікації до ЧС-2002, Україна знову програла плей-офф, цього разу потужній Німеччині (1:1, 1:4), яка врешті-решт дійшла до фіналу.

Єдиним успіхом стала кваліфікація на ЧС-2006, де збірна вперше здобула пряму путівку, посівши 1-ше місце у групі, випередивши Туреччину, Грецію та Данію.

Після цього "прокляття плей-офф" повернулося: у відборі на ЧС-2010 Україна поступилася Греції (0:0, 0:1), а кваліфікація на ЧС-2014 запам'яталася драматичним програшем Франції (після перемоги 2:0 у Києві, синьо-жовті програли 0:3 у Парижі).

Відбір на ЧС-2018 виявився вкрай невдалим - Україна не потрапила до плей-офф, фінішувавши лише на 3-му місці у групі.

В останній на сьогодні кампанії до ЧС-2022, збірна під керівництвом Олекандра Петракова дісталася фіналу шляху плей-офф, але там поступилася Уельсу.

Раніше ми писали, що ФІФА оновила світовий рейтинг збірних після листопадових матчів відбору до чемпіонату світу-2026. І позиція України у ньому здивувала багатьох фанатів.

Також читайте про те, як Андрій Лунін пояснює свою відсутність у складі національної команди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергій Ребров Чемпіонат світу Збірна України Футбол
