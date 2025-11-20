Україна дізналася суперників у плей-офф ЧС-2026: з ким і коли зіграє команда Реброва
Збірна України дізналася суперників у плей-офф Чемпіонату світу-2026 під час жеребкування, що відбулося 20 листопада в Цюриху. Підопічним Сергія Реброва доведеться пройти непростий шлях, щоб здобути заповітну путівку на Мундіаль.
РБК-Україна розповідає, з ким і коли зіграє збірна України з футболу у плей-офф відбіркового турніру ЧС-2026.
Україна у плей-офф Чемпіонату світу-2026: хто суперник
У півфіналі плей-офф Україна зіграє зі збірною Швеції.
Перший матч, який відбудеться 26 березня 2026 року, наші футболісти проведуть на номінально "домашньому" стадіоні (через вищий рейтинг ФІФА). Ймовірно, цей поєдинок відбудеться у Польщі.
Якщо Україна виграє півфінал, то у фіналі відбіркового турніру (31 березня 2026-го) зіграє проти переможця пари Польща - Албанія.
Фінальний поєдинок для нашої збірної теж може бути "домашнім".
Усі півфінальні пари плей-офф:
- Італія - Північна Ірландія
- Уельс - Боснія і Герцеговина
- Україна - Швеція
- Польща - Албанія
- Туреччина - Румунія
- Словаччина - Косово
- Данія - Північна Македонія
- Чехія - Ірландія.
Формат боротьби за "європейські" путівки на ЧС-2026
У боротьбі за останні чотири путівки із зони УЄФА на Чемпіонат світу-2026 зійдуться 16 команд. Ця кількість включає 12 збірних, які посіли другі місця у своїх відбіркових групах, а також чотири найкращі команди - переможці груп Ліги націй-2024/25, які не змогли фінішувати у першій чи другій двійці своєї кваліфікаційної групи.
Збірна України потрапила до першого сіяного кошика разом з Італією, Данією та Туреччиною завдяки високому рейтингу ФІФА. Тому жовто-сині отримали привілей грати проти команд із четвертого кошика, до якого входили Румунія, Північна Македонія, Швеція та Північна Ірландія.
Коли і де відбудеться Чемпіонат світу-2026
Чемпіонат світу з футболу 2026 року уперше відбудеться за новим, розширеним форматом та охопить одразу три країни - США, Канада та Мексика.
У фінальній частині Мундіалю зіграють 48 національних збірних. Ця рекордна кількість учасників кардинально змінила формат змагань.
Так, на груповому етапі буде сформовано 12 груп по чотири команди. До 1/16 фіналу пройдуть не лише дві перші збірні з кожної групи, але й вісім найкращих команд, які посядуть треті місця.
Турнір стартує влітку 2026-го. Матч-відкриття чемпіонату світу відбудеться 11 червня в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.
Жеребкування групового етапу ЧС-2026 відбудеться 5 грудня.
Які збірні вже кваліфікувалися на Чемпіонат світу-2026
Після завершення основних відбіркових циклів в більшості конфедерацій, відомі вже 39 з 48 учасників фінального турніру ЧС-2026. Тобто, 90% путівок вже розподілено.
Згідно з регламентом, путівки автоматично отримали три країни-господарки Мундіалю:
- США
- Канада
- Мексика
Збірні, що кваліфікувалися напряму
Європа (УЄФА)
12 команд забезпечили собі прямі місця, посівши перші місця у своїх групах:
- Англія
- Франція
- Португалія
- Німеччина
- Іспанія
- Нідерланди
- Хорватія
- Норвегія
- Швейцарія
- Шотландія
- Австрія
- Бельгія
Африка (КАФ)
Усі 9 прямих місць вже розподілено:
- Марокко
- Туніс
- Єгипет
- Алжир
- Гана
- Кабо-Верде (дебютант ЧС)
- ПАР
- Сенегал
- Кот-д'Івуар
Південна Америка (КОНМЕБОЛ)
6 команд забезпечили прямі місця:
- Аргентина (чинний чемпіон)
- Бразилія
- Уругвай
- Еквадор
- Колумбія
- Парагвай
Азія (АФК)
8 команд забезпечили прямі місця:
- Японія
- Іран
- Південна Корея
- Австралія
- Катар
- Саудівська Аравія
- Узбекистан (дебютант ЧС)
- Йорданія
Північна Америка (КОНКАКАФ)
Окрім господарів, прямі місця отримали:
- Панама
- Гаїті
- Кюрасао (сенсаційний дебютант ЧС, більше про успіхи якої можна прочитати у нашому матеріалі "Країна-сенсація ЧС, менша за Житомир: як Кюрасао переписує футбольну історію")
Океанія (ОФК)
Єдину путівку на ЧС з цієї зони наразі має Нова Зеландія.
Таким чином, наразі залишаються нерозподіленими 9 путівок. Серед них 4 "європейські" місця, які будуть розіграні у плей-офф у березні 2026-го.
Також шанс зіграти на Мундіалі мають дві команди з різних конфедерацій (КОНКАКАФ, АФК, КАФ, КОНМЕБОЛ та ОФК), які виборюватимуть це право у міжконтинентальному плей-офф, жеребкування якого пройшло 20 листопада.
Міжконтинентальні стикові матчі до Чемпіонату світу-2026:
Шлях 1
Півфінал. Нова Каледонія - Ямайка.
Фінал. Переможець півфіналу - ДР Конго.
Шлях 2
Півфінал. Болівія - Сурінам.
Фінал. Переможець півфіналу - Ірак.
Усі матчі відбудуться в березні 2026 року в Мексиці (у Гвадалахарі та в Монтерреї).
Як Україна грала у кваліфікації на ЧС-2026
Україна виступала у Групі D, де її суперником була збірна Франції, а також команди Ісландії та Азербайджану.
Французи, як і очікувалося, з перших турів захопили лідерство і домінували у групі. Вони фінішували на першому місці, здобувши 16 очок, і забезпечили собі пряму путівку на Мундіаль.
Доля другої позиції, яка й давала право на плей-офф, вирішувалася у протистоянні України та Ісландії.
Українці розпочали кваліфікацію з поразки від фаворита - команда Реброва поступилася Франції з рахунком 0:2.
У другому турі синьо-жовті втратили важливі очки, несподівано зігравши внічию з Азербайджаном (1:1).
Далі на нашу команду чекав шалений матч проти Ісландії, який завершився видовищною перемогою України 5:3.
Після цього, окрилені успіхом, наші футболісти на стадіоні "Краковія" вирвали важливу перемогу над Азербайджаном (2:1).
Доля другої сходинки вирішувалася у заключних турах. Після болючої розгромної виїзної поразки від Франції (0:4), українцям необхідно було перемагати Ісландію у фінальному матчі.
Саме у цій вирішальній грі проти скандинавів Україна продемонструвала характер. Завдяки голам Олександра Зубкова на 83-й і Олексія Гуцуляка на 90+3 хвилинах команда вирвала перемогу 2:0. Цей результат дозволив Україні набрати 10 очок і фінішувати другою, випередивши Ісландію.
Історія України у відборах на ЧС
Україна брала участь у кожній кваліфікаційній кампанії на ЧС, але часто зупинялася за крок до фінального турніру, програючи саме вирішальні матчі плей-офф.
У відборі до ЧС-1998 наша команда вперше вийшла до плей-офф, але поступилася Хорватії (1:1, 0:2), яка згодом завоювала "бронзу" Мундіалю.
Через чотири роки, у кваліфікації до ЧС-2002, Україна знову програла плей-офф, цього разу потужній Німеччині (1:1, 1:4), яка врешті-решт дійшла до фіналу.
Єдиним успіхом стала кваліфікація на ЧС-2006, де збірна вперше здобула пряму путівку, посівши 1-ше місце у групі, випередивши Туреччину, Грецію та Данію.
Після цього "прокляття плей-офф" повернулося: у відборі на ЧС-2010 Україна поступилася Греції (0:0, 0:1), а кваліфікація на ЧС-2014 запам'яталася драматичним програшем Франції (після перемоги 2:0 у Києві, синьо-жовті програли 0:3 у Парижі).
Відбір на ЧС-2018 виявився вкрай невдалим - Україна не потрапила до плей-офф, фінішувавши лише на 3-му місці у групі.
В останній на сьогодні кампанії до ЧС-2022, збірна під керівництвом Олекандра Петракова дісталася фіналу шляху плей-офф, але там поступилася Уельсу.
Раніше ми писали, що ФІФА оновила світовий рейтинг збірних після листопадових матчів відбору до чемпіонату світу-2026. І позиція України у ньому здивувала багатьох фанатів.
Також читайте про те, як Андрій Лунін пояснює свою відсутність у складі національної команди.