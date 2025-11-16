ua en ru
Вс, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украина дожала Исландию и продолжает путь на ЧМ-2026: когда матчи плей-офф (видео)

Воскресенье 16 ноября 2025 20:53
UA EN RU
Украина дожала Исландию и продолжает путь на ЧМ-2026: когда матчи плей-офф (видео) Фото: Украина продолжает путь на ЧМ (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины провела решающий поединок квалификации чемпионата мира-2026 против команды Исландии. На кону стояла путевка в стыковые игры и продолжение борьбы за выход на мундиаль. Для этого "сине-желтым" надо было обязательно побеждать.

О ходе матча и итоговом результате - рассказывает РБК-Украина.

ЧМ-2026, квалификация

Украина - Исландия - 2:0

Голы: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Украина: Трубин - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля - Зубков (Сваток, 87), Ярмолюк (Шапаренко, 69), Калюжный, Малиновский (Гуцуляк, 77), Цыганков (Назарина, 87) - Ванат (Яремчук, 69).

Что было нужно сборной Украины

Первое место в отборочной группе D после победы над Украиной добыла сборная Франции. Она досрочно квалифицировалась на чемпионат мира.

"Сине-желтые" с исландцами разыгрывали путевку в стыковые матчи, где для выхода на ЧМ нужно будет одолеть двух соперников.

Обе команды подошли к очному противостоянию, имея по 7 очков, но исландцев устраивала и ничья - за счет значительно лучшей разницы мячей. У наших соперников она была "плюс 4" (13:9), тогда как у Украины - "минус 3" (8:11).

По регламенту соревнований ФИФА именно разница забитых и пропущенных голов является главным дополнительным показателем - в отличие от УЕФА, где предпочтение отдают результатам очных поединков.

Так что в данном случае расклады были просты. Украине для того, чтобы продолжить путь на мундиаль, надо было непременно побеждать. Любой другой результат открывал двери в плей-офф Исландии.

Первый тайм: преимущество без реализации

Игру более активно начали исландцы, но их пыл быстро угас. Инициатива полностью перешла к "сине-желтым", которые применяя высокий прессинг, постоянно держали соперника в напряжении. Однако много моментов у ворот Олафссона не возникало.

Лучший был на 24-й минуте, когда Цыганков сместился с правого фланга в центр и пробил с линии штрафной. К сожалению, мяч попал в перекладину.

Кроме этого, можно вспомнить эпизод на 40-й минуте, когда Ванат завершал многоходовую атаку Украины коварным ударом пяткой, но попал прямо в голкипера.

Перспективным мог быть отрыв Малиновского уже под занавес тайма, но нашего полузащитника откровенно хватал за плечи Йоганессон. Защитник исландцев получил за это желтую карточку, но не более.

В целом украинцы до перерыва чаще били по воротам: 7 раз (1 в створ) против 4-х (0 в створ) - у соперников.

Исландцы пытались выбегать в контратаки, но их выпады завершались лишь угловыми. За первые 45 минут они выполнили четыре таких стандарта, украинцы - ни одного.

Второй тайм: победное завершение

То, что команда Сергея Реброва, несмотря на преимущество, не смогла забить в первом тайме - настораживало. Ведь было понятно, что чем дальше, тем нашей команде будет труднее поддерживать столь высокий темп. И что исландцам, которых устраивала ничья, будет легче защищаться.

Но первые минуты второй половины игры показали, что гости думают не только об обороне. В начале тайма Виллюмссон очень опасно пробил головой с близкой дистанции - Трубин успел среагировать и перевел мяч на угловой.

Впрочем, это был лишь эпизод, а дальше игра перешла в привычное русло - с постоянными атаками украинцев. Исландцы все меньше думали об атаке, играя от результата, который их устраивал.

На 66-й минуте хитро с фланга пробил Цыганков, но вратарь соперников не ошибся.

Сергей Ребров бросил в бой свежие силы - Шапаренко, Яремчука и Гуцуляка.

На 77-й минуте Украина едва не пропустила. Очень опасно головой пробил Паульссон - Трубин совершил невероятный сейв.

Украина продолжала давить. Прекрасный момент имел Яремчук, который дважды пробивал в упор, но чудеса показал вратарь исландцев.

А на 83-й минуте наконец случился гол. Цыганков сделал подачу с углового, Гуцуляк сбросил на дальнюю штангу, где Зубков остался один и головой перевел мяч в ворота.

Исландцы прогнозируемо активизировались, пытаясь спасти игру, и заставили понервничать. Напряжение продолжалось до компенсированного времени, пока на 90+3 минуте все вопросы не снял Гуцуляк.

Что дальше

В параллельном матче, который уже ничего не решал, сборная Франции в Баку победила Азербайджан - 3:1.

Таким образом, Франция получила прямую путевку на мундиаль. А сборная Украины, финишировавшая в группе на втором месте, получила право сыграть в плей-офф. Там, чтобы попасть на чемпионат мира, надо будет одолеть еще двух соперников.

Эти игры состоятся уже весной 2026 года. Базовые даты - 26 и 31 марта. Своих соперников Украина получит на жеребьевке в четверг, 20 ноября.

Украина дожала Исландию и продолжает путь на ЧМ-2026: когда матчи плей-офф (видео)

Ранее мы рассказали, как третья европейская сборная оформила путевку на ЧМ-2026.

Также читайте, что УЕФА утвердил расписание матчей на Евро-2028.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира Футбол
Новости
Зеленский: наши ТЭС и добыча газа стали мишенями для ракет и дронов РФ
Зеленский: наши ТЭС и добыча газа стали мишенями для ракет и дронов РФ
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт