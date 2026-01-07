Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский

Россия пока крутит носом относительно перемирия с Украиной, но партнеры достаточно сильны и "могут нос открутить".

Как передает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

"Пока что Россия крутит носом, но партнеры у нас достаточно сильные, особенно некоторые, и могут нос открутить, если захотят", - сказал президент.

Зеленский отметил, что американцы ведут переговоры с россиянами и проговаривают различные варианты прекращения огня в Украине.

Позиция России относительно мирного плана

Напомним, вопрос контроля над оккупированными территориями Украины остается ключевым для россиян в контексте мирных переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США предлагают создать в Донецкой области так называемую "свободную экономическую зону". Это предполагает вывод украинских военных из региона.

Он также подчеркнул, что на вопрос территорий должен отвечать народ Украины. Такой ответ может быть "в формате выборов или референдума".

Недавно президент США Дональд Трамп провел длительный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого были детально обсуждены все 20 пунктов мирного плана.

Американский лидер сообщил о готовности Путина к перемирию, однако украинская сторона относится к таким заявлениям осторожно.

Уже на следующий день после разговора Трампа с российским диктатором глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы осуществила атаку на резиденцию Путина в Новгородской области. Таким образом РФ пыталась сорвать переговоры по мирному плану.

Переговоры в Париже

Напоминаем, вчера, 6 января, в Париже стартовали переговоры с участием Украины, США и стран "коалиции желающих" относительно гарантий безопасности для Украины в рамках мирного соглашения. Переговоры продолжаются и сегодня.

Союзники Украины планируют взять на себя реальные обязательные обязательства, которые будут действовать в случае новой агрессии России. Эти положения заложены в проекте Парижского соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

В дальнейшем на уровне лидеров планируется доработать документы по безопасности с акцентом на гарантиях безопасности и восстановлении Украины, после чего запланированы консультации в США с участием широкого круга стран.

Представители Украины и США в рамках "коалиции желающих" договорились о конкретных шагах по реализации и контролю режима прекращения огня, однако окончательное продвижение этих договоренностей зависит от позиции России, которая пока не подтвердила готовность их выполнять.

Франция и Германия готовы отправить свои войска в Украину после прекращения огня.

Тем временем Германия выразила готовность присоединиться к обеспечению возможного режима прекращения огня в Украине, но не беря на себя обязательств по направлению войск.

Также Бельгия готова предоставить авиацию и флот для обеспечения безопасности Украины после завершения войны.