Украина победила Азербайджан: обзор и видео всех голов

Понедельник 13 октября 2025 23:42
Украина победила Азербайджан: обзор и видео всех голов Сборная Украины по футболу (фото: uaf.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины одержала победу над Азербайджаном в четвертом туре отбора на чемпионат мира-2026. Поединок состоялся в польском Кракове на стадионе "Краковия" и завершился со счетом 2:1 в пользу команды Сергея Реброва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Обмен голами в первом тайме

Украинская сборная активно начала матч и создала первый голевой момент уже на 7-й минуте - вратарь Азербайджана спас команду после удара Малиновского.

Голкипер "мили" Магомедалиев неоднократно вступал в игру, парируя опасные попытки от Артема Довбыка и других игроков.

Украина вышла вперед на 30-й минуте после мощного навеса Руслана Малиновского с опасного штрафного Алексей Гуцуляк головой отправил мяч в дальний угол ворот - 1:0.

Однако, в конце первой половины игры, "сине-желтые" пропустили досадный мяч.

После неудачного выбивания Ильи Забарного, мяч отскочил к Элвину Джафаркулиеву, который прострелил в штрафную площадку. В итоге, рикошетом от Виталия Миколенко мяч залетел в ворота Анатолия Трубина.

Арбитры проверили эпизод с помощью VAR, но гол засчитали - 1:1. Первая половина игры завершилась при ничейном счете.

Победный удар Малиновского

Второй тайм начался с замены в составе Украины, потому что вместо Ефима Конопли вышел Богдан Михайличенко. Украинцы доминировали на поле, создавая моменты у ворот Шахрудина Магомедалиева.

Голкипер Азербайджана снова был на высоте, парируя удары Артема Довбыка, Забарного и мощный выстрел Малиновского из-за пределов штрафной площади.

На 64-й минуте сборная Украины вновь вышла вперед. После заброса от Назара Волошина, Алексей Гуцуляк сбросил мяч на Руслана Малиновского, который нанес точный удар мимо вратаря, установив окончательный счет в матче - 2:1.

Далее тренеры обеих команд провели ряд замен. В составе Украины на поле вышли Николай Шапаренко, Артем Бондаренко, Иван Калюжный и Валерий Бондарь.

VAR-драма в конце матча

На 88-й минуте произошел эпизод, который мог окончательно снять вопрос о победителе. Довбык отдал пас на Назара Волошина, и тот без проблем переиграл вратаря, удвоив преимущество - 3:1.

Однако, после длительной паузы и просмотра VAR, арбитр сам пошел смотреть повтор и отменил гол из-за возможного фола Бондаренко, который предшествовал результативной атаке. Бондаренко получил желтую карточку, а Азербайджан - опасный штрафной.

Несмотря на отмененный мяч, Украина удержала минимальное преимущество до финального свистка.

И результат, сборная одержала тяжелую, но заслуженную победу со счетом 2:1.

Турнирная ситуация для "сине-желтых"

После этой победы сборная Украины набрала 7 очков и укрепила свои позиции в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном.

Следующий матч команда Сергея Реброва проведет 13 ноября против лидера группы - сборной Франции.

Ранее мы рассказали, как Руслан Малиновский забил дубль за сборную в матче против Исландии после серьезного перерыва из-за травмы.

Также читайте, в какую передрягу попала сборная Азербайджана перед матчем с Украиной.

Чемпионат мира Азербайджан Сборная Украины Футбол
