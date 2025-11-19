ua en ru
Страна-сенсация ЧМ, меньше Житомира: как Кюрасао переписывает футбольную историю

Среда 19 ноября 2025 22:03
Страна-сенсация ЧМ, меньше Житомира: как Кюрасао переписывает футбольную историю Сборная Кюрасао по футболу в матче отбора на ЧМ-2026 (фото: FIFA)
Автор: Екатерина Урсатий

Кюрасао вписало свое имя в историю мирового футбола. Карибское государство стало самой маленькой страной-участницей мундиалей за всю историю турнира.

О самой маленькой стране на ЧМ-2026 - сообщает РБК-Украина.

Кюрасао - сенсация отбора ЧМ-2026

Сборная Кюрасао гарантировала себе участие в ЧМ-2026 после нулевой ничьей с Ямайкой в заключительном туре отбора КОНКАКАФ. Команда финишировала первой в группе B, набрав 12 очков и опередив главного конкурента на один балл.

Этот успех сразу сделал островное государство самым маленьким участником чемпионатов мира по количеству населения, сместив предыдущего рекордсмена - Исландию, которая дебютировала на Мундиале-2018. На тот момент население Исландии составляло 352 тысячи человек.

В перечень самых маленьких стран-участниц чемпионата мира теперь также входят Кабо-Верде (525 тысяч), Парагвай 1930 года (850 тысяч) и Тринидад и Тобаго 2006 года (1,3 млн).

Путь к историческому прорыву

Президент футбольной федерации Кюрасао Гилберт Мартино вспомнил, что основы нынешнего успеха были заложены еще в 2004 году, когда возникла идея привлекать игроков, выступающих в Европе.

Главную роль в прорыве сыграл и опытный 78-летний тренер Дик Адвокаат. Он стал самым возрастным наставником, который когда-либо выводил команду на чемпионат мира.

Адвокаат пропустил решающий матч из-за личных обстоятельств, однако его работа в течение отбора стала ключевой.

Команда с нидерландским акцентом

В составе сборной большинство игроков имеют нидерландское происхождение. Единственным футболистом, рожденным на острове, является форвард Тахит Чонг, воспитанник академии "Манчестер Юнайтед".

Капитан команды Леандро Бакуна, ранее выступавший за "Астон Виллу" и с 2019 года представляющий Кюрасао на международном уровне.

ЧМ-2026: первый турнир в расширенном формате

Мундиаль в США, Канаде и Мексике станет первым, где сыграют 48 сборных. В 2022 году участие принимали 32 команды.

На сегодня уже определены 42 участника, среди которых - четыре дебютанта: Узбекистан, Иордания, Кабо-Верде и Кюрасао.

В зоне КОНКАКАФ прямые путевки получили Панама, Гаити и сенсационный победитель группы - Кюрасао. Ямайка и Суринам продолжат борьбу в межконтинентальном плей-офф.

Кто уже гарантировал себе место на ЧМ-2026

  • Северная и Центральная Америка: США, Канада, Мексика, Гаити, Панама, Кюрасао
  • Европа: Англия, Франция, Германия, Нидерланды, Швейцария, Шотландия, Португалия, Норвегия, Хорватия, Австрия, Испания, Бельгия
  • Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Уругвай, Колумбия, Эквадор, Парагвай
  • Африка: Марокко, Тунис, Сенегал, Египет, Гана, ЮАР, Алжир, Кот-д'Ивуар, Кабо-Верде
  • Азия: Япония, Иран, Республика Корея, Узбекистан, Иордания, Австралия, Катар, Саудовская Аравия
  • Океания: Новая Зеландия

Украина продолжает борьбу в плей-офф европейского отбора и еще имеет шанс попасть на турнир.

Ранее мы привели окончательный список соперников Украины в плей-офф и сообщили дату жеребьевки.

Также читайте о скандале с колдуном в матче африканского отбора на ЧМ-2026.

