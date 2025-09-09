ua en ru
Роковая ошибка Зинченко: Украина не смогла переиграть Азербайджан в отборочном матче ЧМ-2026

Баку, Вторник 09 сентября 2025 20:55
Роковая ошибка Зинченко: Украина не смогла переиграть Азербайджан в отборочном матче ЧМ-2026
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины провела свой второй матч квалификации чемпионата мира 2026 года. В Баку она сыграла вничью с командой Азербайджана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Квалификация ЧМ-2026, 2-й тур

Азербайджан - Украина - 1:1

Голы: Махмудов, 72 (пенальти) - Судаков, 51

Украина: Трубин - Зинченко (Михайличенко, 84), Матвиенко, Забарный, Конопля - Бондаренко (Волошин, 75), Калюжный (Ярмолюк, 61), Очеретько (Шапаренко, 75) - Судаков, Ванат (Довбик, 61), Зубков.

Как прошла игра

Уже на 3-й минуте греческий арбитр Вассилис Фоттиас назначил пенальти в ворота хозяев. Произошло это после того, как Ванат в штрафной площадки хозяев упал от прикосновения руки Мустафазаде к его плечу. Форвард "Жироны", надеясь на пенальти, упустил возможность выйти один на один с вратарем. Но и 11-метровый не заработал. После просмотра ВАР судья отменил решение.

В дальнейшем украинцы больше владели мячом, но создать что-то более-менее опасное у ворот вратаря азербайджанцев Магомедалиева не смогли. Зато Трубину пришлось дважды вступать в игру: после удара Махмудова со штрафного и потенциального выхода один на один от Дадашева.

Первый тайм завершился без голов - 0:0.

А уже в начале второй половины "сине-желтые" открыли счет. На 51-й минуте Зубков отобрал мяч у соперников, а затем точной передачей в штрафную вывел Судакова на точный удар в одно касание.

Украинцы не бросились развивать успех, действовали в не очень быстром темпе, надеясь подловить соперников на очередной ошибке. Азербайджанцы пытались искать счастье в атаке, но это у них откровенно не получалось.

Неприятность для сборной Украины возникла неожиданно. После навеса с левого фланга в штрафную Трубина, Зинченко выиграл верховую борьбу с Байрамовым. И когда эпизод завершился, в дело вмешался ВАР. На повторе было четко видно, что украинский футболист коснулся мяча рукой. Пенальти!

Махмудов переиграл Трубина с "точки". Азербайджан забил свой первый гол в последних 7-ми матчах.

Сравняв счет, хозяева больше не рисковали. А их массированную защиту украинцы пробить не смогли.

Что дальше

Украина набрала 1 балл в двух стартовых матчах отбора. По три очка имеют сборные Исландии и Франции, которые сегодня сыграют между собой в Париже (начало - в 21:45 по Киеву).

Следующие поединки "сине-желтые" проведут уже в октябре. 10 октября на выезде против Исландии и 13-го в польском Кракове - с Азербайджаном.

Ранее мы сравнили стоимость футболистов сборных Азербайджана и Украины.

Также читайте, какие сборные уже пробились на чемпионат мира-2026.

