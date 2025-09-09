Роковая ошибка Зинченко: Украина не смогла переиграть Азербайджан в отборочном матче ЧМ-2026
Сборная Украины провела свой второй матч квалификации чемпионата мира 2026 года. В Баку она сыграла вничью с командой Азербайджана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Квалификация ЧМ-2026, 2-й тур
Азербайджан - Украина - 1:1
Голы: Махмудов, 72 (пенальти) - Судаков, 51
Украина: Трубин - Зинченко (Михайличенко, 84), Матвиенко, Забарный, Конопля - Бондаренко (Волошин, 75), Калюжный (Ярмолюк, 61), Очеретько (Шапаренко, 75) - Судаков, Ванат (Довбик, 61), Зубков.
Как прошла игра
Уже на 3-й минуте греческий арбитр Вассилис Фоттиас назначил пенальти в ворота хозяев. Произошло это после того, как Ванат в штрафной площадки хозяев упал от прикосновения руки Мустафазаде к его плечу. Форвард "Жироны", надеясь на пенальти, упустил возможность выйти один на один с вратарем. Но и 11-метровый не заработал. После просмотра ВАР судья отменил решение.
В дальнейшем украинцы больше владели мячом, но создать что-то более-менее опасное у ворот вратаря азербайджанцев Магомедалиева не смогли. Зато Трубину пришлось дважды вступать в игру: после удара Махмудова со штрафного и потенциального выхода один на один от Дадашева.
Первый тайм завершился без голов - 0:0.
А уже в начале второй половины "сине-желтые" открыли счет. На 51-й минуте Зубков отобрал мяч у соперников, а затем точной передачей в штрафную вывел Судакова на точный удар в одно касание.
Украинцы не бросились развивать успех, действовали в не очень быстром темпе, надеясь подловить соперников на очередной ошибке. Азербайджанцы пытались искать счастье в атаке, но это у них откровенно не получалось.
Неприятность для сборной Украины возникла неожиданно. После навеса с левого фланга в штрафную Трубина, Зинченко выиграл верховую борьбу с Байрамовым. И когда эпизод завершился, в дело вмешался ВАР. На повторе было четко видно, что украинский футболист коснулся мяча рукой. Пенальти!
Махмудов переиграл Трубина с "точки". Азербайджан забил свой первый гол в последних 7-ми матчах.
Сравняв счет, хозяева больше не рисковали. А их массированную защиту украинцы пробить не смогли.
Что дальше
Украина набрала 1 балл в двух стартовых матчах отбора. По три очка имеют сборные Исландии и Франции, которые сегодня сыграют между собой в Париже (начало - в 21:45 по Киеву).
Следующие поединки "сине-желтые" проведут уже в октябре. 10 октября на выезде против Исландии и 13-го в польском Кракове - с Азербайджаном.
