Украина проиграла Франции в матче с неудержимым Мбапе и неудачей Забарного

Сборная Украины стартовала в отборе на ЧМ-2026 с поражения, уступив Франции со счетом 0-2. Несмотря на минимальный счет и наличие голевых моментов во втором тайме, действующие вице-чемпионы мира смогли одержать победу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.

Доминирование Франции в первом тайме

С первых минут матча французская сборная завладела инициативой и взяла мяч под полный контроль.

Уже на 10-й минуте усилия команды Дидье Дешама принесли результат - после стремительного прохода Брэдли Барколя по левому флангу и передачи в центр штрафной, Майкл Олисе точным ударом низом открыл счет.

"Сине-желтые" в течение первой половины игры преимущественно сосредотачивались на защите.

Французские футболисты, в частности Килиан Мбаппе, Дезире Дуэ и Орельен Тчуамени, регулярно создавали давление на ворота Анатолия Трубина, однако оборона сборной Украины во главе с Ильей Забарным действовала достаточно надежно, блокируя попытки соперников.

Спасенные моменты и атака Украины во втором тайме

Второй тайм начался с замены в составе французов: Дуэ сменил Усман Дембеле. Это не повлияло на общую картину игры - "триколор" продолжали контролировать мяч, но украинцы начали отвечать острыми контратаками.

Самый опасный момент произошел на 65-й минуте: после навеса Александра Зинченко головой пробивал Артем Довбык, но защитник Ибраима Конате успел выбить мяч с линии ворот. Уже через минуту Украина была еще ближе к взятию ворот.

После штрафного в исполнении Георгия Судакова вратарь Майк Меньян отбил мяч в направлении Ивана Калюжного. Удар Ивана получился неудачным, но мяч попал к Забарному, который с двух метров головой попал в перекладину.

Несмотря на эти шансы, именно французы удвоили свое преимущество. На 82-й минуте Мбаппе, получив мяч, вышел "один в один" с Забарным. Сместившись немного в центр, он нанес точный удар в угол, установив финальный счет - 0-2.

Завершение матча и борьба до конца

После второго пропущенного мяча Сергей Ребров освежил состав, выпустив на 83-й минуте Олега Очеретько и Артем Бондаренко вместо Егора Ярмолюка и Судакова.

Впоследствии состоялась пятая замена: на 87-й минуте Зинченко заменил Назар Волошин. Франция также провела замены: на 76-й минуте Барколя заменил Адриан Рабьо, а на 81-й - Дембеле, которому оказывали медицинскую помощь, заменил Уго Экитике.

На 86-й минуте Олиссе исполнял угловой, но подопечные Реброва отбились. В компенсированное арбитром время (3 минуты) Мбаппе имел еще один шанс забить, выйдя на свидание с Анатолием Трубиным, но неудачно подсек мяч. Счет остался неизменным.