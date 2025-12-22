Год "Динамо" за две минуты: видеовоспоминание о 2025-м

Достижения "Динамо" в 2025-м

Завершающийся год стал для столичного клуба неоднозначным.

Была яркая весенняя часть, которая завершилась завоеванием 17-го чемпионского титула в Украине и 30-го - в целом в истории клуба (вместе с достижениями в чемпионате СССР). Это событие стало поводом внести коррективы в клубную эмблему, добавив на нее третью звезду - по одной за каждые десять чемпионств.

Киевляне были близки к получению "золотого дубля" в сезоне, но в финале Кубка Украины уступили в серии пенальти донецкому "Шахтеру".

Кроме главной команды, триумфовала в сезоне и динамовская молодежь. В Национальной лиге U-19 "бело-синие" не только отыграли отставание от донецкого "Шахтера" после зимней паузы, но и опередили в итоге главного конкурента на четыре балла.

Черная полоса осени

Однако с началом нового сезона-2025/26 фортуна отвернулась от столичной команды. Неприятности преследовали почти на всех фронтах.

В еврокубках "Динамо" последовательно вылетело из квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Команда попала в основной раунд Лиги конференций. Но и здесь, в самом слабом континентальном соревновании, киевляне счастья не нашли.

В новом чемпионате непродолжительный период лидерства сменился ужасной черной полосой.

Уступив в начале ноября "Шахтеру", киевляне прервали свою уникальную серию без поражений в чемпионатах Украины, которая длилась 42 матча подряд (27 побед + 15 ничьих). "Бело-синие" оставались непобедимыми с мая 2024 по ноябрь 2025 года.

Более того, эта серия плавно перешла в другую - из поражений. Впервые за время выступлений в национальных первенствах "Динамо" проиграло четыре матча подряд. А в турнирной таблице киевляне упали аж на 7-е место.

Совокупность неудач на внутренней и международной аренах привела к увольнению главного тренера Александра Шовковского, место которого занял глава юношеской команды Игорь Костюк.

Кубковый путь и успехи молодежи

Впрочем, и в осенней части были приятные проблески. "Динамо" вышло в четвертьфинал Кубка Украины, убрав с дороги главного конкурента - "Шахтер". А в Лиге конференций одержало одну из крупнейших своих еврокубковых побед - над боснийским "Зриньски" - 6:0.

Радует и молодежь. В чемпионате 19-летних киевляне хоть и проигрывают "горнякам" четыре пункта, сохраняют шансы в борьбе за "золото".

А в Юношеской лиге УЕФА юные динамовцы прошли двух соперников и пробились в 1/16 финала, где теперь сыграют с испанским "Атлетико". Так что футбольная весна для киевлян все же состоится.