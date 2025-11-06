ua en ru
Самая крупная победа за девять лет. "Динамо" разнесло боснийцев в Лиге конференций: голы на любой вкус

Четверг 06 ноября 2025 23:55
Самая крупная победа за девять лет. "Динамо" разнесло боснийцев в Лиге конференций: голы на любой вкус Фото: "Динамо" уничтожило "Зриньски" в ЛК (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо" очередное противостояние в рамках основного турнира Лиги конференций проводило с боснийским клубом "Зриньски". Матч был номинально домашним для киевлян и проходил в польском Люблине.

О ходе событий на поле и итоговом результате - рассказывает РБК-Украина.

Лига конференций, основной этап, 3-й тур

"Динамо" - "Зриньски" - 6:0

Голы: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаев, 59, Буяльский, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83

Как соперники стартовали в ЛК

"Динамо" крайне неудачно начало основной раунд нового для себя турнира. Команда потерпела на старте два поражения. Причем, что называется - без шансов. Сначала на домашней арене в Люблине киевляне проиграли английскому "Кристал Пэлас" (0:2), а затем были биты в Турции местным "Самсунсором" (0:3).

А вот "Зриньски" начал турнир "за здравие", разбив в первом туре гибралтарский "Линкольн" (5:0). Благодаря этому команда даже возглавила таблицу ЛК. Правда поражение во втором туре от немецкого "Майнца" (0:1) опустило боснийцев с небес на землю.

Тем не менее, по сравнению с "Динамо", турнирные перспективы соперников были несколько лучше.

Первый тайм: моменты и напряжение

Но на поле доминация чемпионов Украины стала ощутима сразу. Киевляне диктовали свои условия, значительно больше владели мячом и остроту создавали чаще. Моменты имели Михавко, Герреро, Буяльский, Пихаленок. Но гол до перерыва удалось забить лишь один.

Роковым для боснийцев стал угловой на 21-й минуте, когда филигранную подачу Буяльского точным ударом головой завершил Попов. Защитник "Динамо" в последние дни был в центре внимания по многим поводам и вновь заставил говорить о себе.

Сказать, что "Зриньски" сдавался без боя - было бы неправильно. Команда играла от обороны, но постоянно искала возможности создать что-то в атаке. Своими фланговыми выпадами соперники постоянно держали оборону киевлян в напряжении. Правда, за первые 45 минут они ни разу не попали в створ динамовских ворот.

Второй тайм: абсолютный разгром

Все, что не удавалось киевлянам в первом тайме, чудесным образом реализовалось во втором. Тотальное преимущество наконец-то конвертировалось в голы.

56-я минута. Буяльский быстро разыграл штрафной на левом фланге, отдал на Пихаленка, который затем прострелил на Герреро. Последний не промахнулся - 2:0.

59-я минута. Кабаев подхватил мяч в центральной зоне, продвинулся в штрафную и точно пробил под стойку - 3:0.

67-я минута. Буяльский после паса Кабаева пробросил себе под удар и завершил атаку - 4:0.

78-я минута. Сработали замены Александра Шовковского. Заброс Шапаренко на левый фланг штрафной завершился ударом слета от Ярмоленко - 5:0.

83-я минута. Шапаренко подал с углового с левого фланга на ближнюю штангу, а Бленуце забил свой первый гол в составе "бело-синих" ударом головой - 6:0.

"Динамо" не останавливалось и стремилось забить еще. Более того, были неплохие моменты. Но и шести голов хватило, чтобы создать настоящий футбольный праздник для украинских болельщиков.

Исторические разгромы "Динамо"

Победа "Динамо" над "Зриньски" стала самой крупной для киевлян в основном раунде еврокубков с 2016 года, когда они в групповом этапе Лиги чемпионов победили турецкий "Бешикташ" со счетом 6:0.

А в целом - это второй наиболее разгромный результат киевлян в континентальных турнирах. Больше, чем "Бешикташ" и "Зриньски" получал лишь валлийский "Барри Таун" в 1998-м (8:0).

Ранее мы рассказали, как "Шахтер" с тотальным преимуществом одержал вторую победу в Лиге конференций.

Также узнайте все результаты 4-го тура Лиги чемпионов и текущую турнирную таблицу.

