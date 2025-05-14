"Шахтер" в серии пенальти одолел "Динамо" в финале Кубка Украины

Победой донецкого "Шахтера" завершился финал Кубка Украины-2024/25. "Горняки" добыли почетный трофей в 15-й раз в своей истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

Кубок Украины-2024/25, финал

"Шахтер" - "Динамо" - 1:1, пенальти - 6:5

Голы: Элиас, 64 - Ярмоленко, 44

Первый тайм: гол в раздевалку от Ярмоленко

Первый тайм получился достаточно ровным и осторожным. Было видно, что команды, прежде всего, стараются не ошибиться, а риск оставляют на потом.

Динамовцы решили проблему Кевина, и обычно один из самых активных футболистов "Шахтера" до перерыва был почти незаметен. Как и Судаков, появившийся в основе своей команды после перерыва связанного с травмами.

"Горняки" в свою очередь не дали разбегаться Ванату, который безуспешно искал моменты у ворот соперника.

Все шло к ничьей по итогам 45 минут, но под самый занавес тайма киевлянам удалась результативная атака. Шапаренко взял на себя инициативу, протащил мяч по левому флангу и отпасовал на Дубинчака. Тот сильно прострелил в район 11-метровой отметки, откуда Ярмоленко в касание пробил в притирку со стойкой.

Резник взять этот удар не мог физически. А вот оборона "Шахтера" явно провалилась. На перерыв соперники ушли при минимальном преимуществе киевлян.

Второй тайм: новички "Шахтера" берут слово

Второй тайм начался нервно. Завелся Ванат, который стал выяснять отношения с Марлоном. Первая стычка игроков спровоцировала небольшую потасовку с участием футболистов обеих команд. Судья Николай Балакин "наградил" обоих виновников желтыми карточками.

И сразу после этого Ванат снова грубо толкнул Марлона. По логике - вторая желтая Ванату и удаление. Но Балакин динамовца пожалел.

Марино Пушич первым сделал замены, которые прямо повлияли на ход событий на поле. На 64-й минуте Шапаренко обрезался ближе к центру поля, и "горняки" воспользовались этой ошибкой киевлянина.

Великолепно сработали зимние новички "горняков", которые вошли в финальный матч со скамейки запасных. Алиссон от правого угла штрафной сделал заброс на дальнюю штангу, где Элиас переправил мяч в ворота. Это был дебютный гол бразильца за "Шахтер" - и сразу в финале Кубка.

Счет сравнялся и команды снова стали действовать более осторожно. Небольшой всплеск произошел лишь на исходе основного времени. Сначала у ворот "Шахтера" перспективный момент имел Волошин, но пробил прямо в Ризныка. А буквально в последние мгновения перед свистком Алиссон с Элиасом едва не повторили свою голевую комбинацию. Момент-близнец тоже мог завершиться взятием ворот. Но защитники "Динамо" уже были на страже.

Дополнительное время и серия пенальти

Экстратайм также прошел под давлением возможной ошибки. И с небольшим преимуществом "Шахтера". Киевляне просто отдали сопернику мяч, позволив ему атаковать. Сами же сконцентрировались на защите своих ворот и ожидании шанса на контратаку.

До голевых моментов дело не дошло, хотя несколько неприятных ситуаций у ворот Нещерета возникли. В частности, в конце первого дополнительного периода, когда очень неприятно прострелил Алиссон. Мяч прошел параллельно линии ворот и мог легко изменить траекторию от любого касания.

Завершение овертайма также прошло в атаках "Шахтера", но без результата. К тому же киевляне доигрывали матч фактически вдесятером - Попов получил травму и находился на поле лишь номинально.

В итоге противостояние перешло во вторую в истории этих соперников серию пенальти в финалах Кубка Украины.

"Основные" 11-метровые удары футболисты обеих команд исполняли безошибочно. И лишь, когда дело дошло до "перестрелки" до первого промаха, промахнулся динамовец Караваев.

Футболисты "Шахтера" в 15-й раз стали обладателями Кубка Украины.