"Динамо" победило "Маккаби" и вылетело из Лиги Европы

Четверг 28 августа 2025 22:56
"Динамо" победило "Маккаби" и вылетело из Лиги Европы "Динамо" сыграло ответный матч с "Маккаби" (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Екатерина Урсатий

Киевское "Динамо" провело ответный матч против израильского "Маккаби" из Тель-Авива в рамках квалификации Лиги Европы сезона 2025/26. Несмотря на победу, украинский клуб вылетел из второго по престижности европейского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

"Динамо" - "Маккаби": как прошел матч

Учитывая первый матч, который завершился поражением киевского клуба со счетом 1:3, тренер Александр Шовковский решил изменить тактический рисунок. В центре защиты появился Владислав Дубинчак, в центр поля - Виталий Буяльский, а в атаке - Эдуардо Герреро. И это дало свои плоды.

Уже на 5-й минуте после розыгрыша углового Александр Пихаленок навесил на голову Герреро, который переправил мяч в ворота.

На 19-й минуте киевляне могли удвоить счет, однако после навеса Дубинчака Тарас Михавко головой пробил рядом со штангой.

После перерыва обе команды имели шансы на то, чтобы отличиться. В частности, на 53-й минуте после удара Ревиво с линии штрафной Руслан Нещерет в падении чудом перевел мяч в штангу.

А вот со всеми атаками динамовцев умело справлялись защитники "Маккаби".

"Динамо" выглядело убедительнее, чем в первом матче. Но всех потуг оказалось мало для прохождения в основной раунд Лиги Европы.

Лиги Европы УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Ответный матч.

"Динамо" - "Маккаби" - 1:0

Гол: Герреро (5).

Что дальше для "Динамо"

Осенью украинский клуб будет играть в Лиге конференций - третьем по престижности европейском турнире под эгидой УЕФА.

Жеребьевка Этапа лиги состоится уже в пятницу в Ньоне.

В основном раунде будет играть 36 команд - 24 победителя раунда плей-офф и 12 команд, которые проиграли в раунде плей-офф Лиги Европы (в том числе - "Динамо").

Ранее мы писали, что "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в 1/16 Кубка Украины сезона 2025/26.

Также отметим, что состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов, где будут играть украинские футболисты.

Кроме того сообщали, что "Жирона" договаривается с "бело-синими" о трансфере Владислава Ваната.

