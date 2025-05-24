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"Динамо" получило главный трофей УПЛ и объяснило смысл новой эмблемы: эмоциональные фото

Киев, Суббота 24 мая 2025 21:19
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"Динамо" получило главный трофей УПЛ и объяснило смысл новой эмблемы: эмоциональные фото "Динамо" получило награды УПЛ (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Дмитрий Войналович

Киевское "Динамо" официально получило награды чемпиона Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25.

Церемония вручения золотых медалей и чемпионского трофея состоялась после заключительного матча "бело-синих" против "Колоса" на стадионе "Динамо", который завершился со счетом 1:1, сообщает РБК-Украина.

Что известно о чемпионстве "Динамо"

Команда Александра Шовковского провела феноменальный чемпионский сезон без единого поражения, завершив чемпионат с 30-ю матчами без поражений (20 побед, 10 ничьих). Это уже 30-е чемпионство в истории киевского клуба.


В игре заключительного тура динамовцы вышли вперед после образцовой комбинации Бражко - Рубчинский - Ванат, которую завершил точным ударом Пихаленок. Но уже на старте второго тайма "Колос" ответил: Алексей Сидоров, который только что вышел на поле, замкнул передачу от Стефана-Маринеля Владою.

Обе команды до финального свистка имели возможности для победы, но счет остался неизменным.

"Динамо" и "Колос" расписали ничью в последнем туре чемпионата (фото: УПЛ)

Награждение и третья звезда

Сразу после игры футболисты "Динамо", тренерский штаб и руководство клуба получили медали и чемпионский трофей. Этот титул особенный: над эмблемой клуба появится третья звезда - символ благодарности Вооруженным Силам Украины.

"Этот трофей - не просто спортивное достижение. Это - победа, которую мы посвящаем тем, кто делает возможным само существование нашего настоящего", - говорится в официальном заявлении киевлян.

Новую звезду над гербом клуба в Киеве назвали "звездой ВСУ" - звездой благодарности, несокрушимости и чести. Она является данью тем, кто ежедневно защищает Украину на передовой.&quot;Динамо&quot; получило главный трофей УПЛ и объяснило смысл новой эмблемы: эмоциональные фотоНовая эмблема "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Эмоциональные фото с награждения

Футболисты "Динамо" праздновали "золото" с фанами, флагами Украины, детьми, воинами ВСУ и баннерами с лозунгами единства. На лицах - слезы, улыбки, гордость.

"Динамо" получило главный трофей УПЛ (фото: пресс-служба ДК)

К слову, после церемонии награждения всех присутствующих поздравили с достижением музыканты группы "СКАЙ" с песней "Ми - це Динамо", которая является неофициальным гимном столичного гранда.

Ранее мы писали, что донецкий "Шахтер" официально попрощался с главным тренером Марино Пушичем после провального сезона в УПЛ.

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