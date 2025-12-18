ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Шахтер" - в топ-8, "Динамо" хлопнуло дверью: как сыграли украинские клубы в Лиге конференций

Четверг 18 декабря 2025 23:56
UA EN RU
"Шахтер" - в топ-8, "Динамо" хлопнуло дверью: как сыграли украинские клубы в Лиге конференций Фото: "Шахтер" остался единственным отечественным клубом в еврокубках (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" провели последние поединки основного раунда Лиги конференций. Для киевлян заключительный матч не имел турнирного значения, а "Шахтер" сражался за прямую путевку в 1/8 финала.

О том, как завершились встречи - рассказывает РБК-Украина.

Лига конференций, 6 тур

"Шахтер" - "Риека" - 0:0

"Динамо" - "Ноа" - 2:0

Голы: Кабаев, 27, Пономаренко, 50

Неуступчивая "Риека"

"Горняков" в матче с хорватской "Риекой" устраивала и ничья. Однако футболисты украинского клуба сразу пошли в атаку, чтобы обезопасить себя от неприятных случайностей. Гости же откровенно выбрали тактику игры от обороны.

С задачей обезопасить собственные ворота они справлялись удачно. По крайней мере до перерыва подопечные Арды Турана не то, что не забили - по-настоящему голевой момент у них был только один: опасный удар Очеретько в самом начале матча.

Во второй половине игры "Риека" показала, что она не такая уж и беззубая в атаке. Хорваты создали опасный момент в самом начале тайма, затем еще раз создали панику в штрафной "Шахтера". И именно эти моменты были самыми острыми, так что хорваты были ближе к успеху, чем подопечные Турана.

В итоге "Шахтер" не смог одержать победу, но и ничьей хватило для прямого выхода в 1/8 финала.

Как "Динамо" попрощалось с Европой

В параллельной игре "Динамо" боролось за собственный престиж с армянским "Ноа". Над киевлянами уже не висел груз ответственности, поэтому играть можно было более раскованно.

Армянская команда оказалась соперником непростым и в первом тайме имела две неплохие возможности огорчить Нещерета. Однако не воспользовалась ими.

А вот киевляне свой шанс реализовали. На 27 минуте Пихаленок бросил во фланговый прорыв Волошина, тот прострелил на дальнюю штангу, где абсолютно свободный Кабаев переправил мяч в ворота.

После перерыва динамовцы быстро удвоили преимущество. Голевую атаку снова начал Пихаленок, который "зажег" свечу в направлении штрафной соперника. Не очень удачный навес Дубинчак переправил головой в район вратарской, где Пономаренко, также головой, нанес точный удар. Молодой форвард киевлян отличился в третьем матче подряд.

И почти сразу мог быть третий гол, но Караваев, которому ассистировал Пономаренко, не сумел пробить голкипера "Ноа". Однако и двух голов хватило "Динамо" для победы. Несмотря на успех, киевляне завершили евросезон, в котором успели отметиться во всех трех континентальных кубках, но без успеха.

Ранее мы сообщали, как украинский вратарь Андрей Лунин впервые стал капитаном "Реала".

Также читайте, как Илья Забарный вместе с ПСЖ победил в Межконтинентальном кубке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Шахтер Динамо
Новости
Трамп о мирных переговорах: надеюсь, Украина будет действовать быстро
Трамп о мирных переговорах: надеюсь, Украина будет действовать быстро
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW