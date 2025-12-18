"Шахтер" - в топ-8, "Динамо" хлопнуло дверью: как сыграли украинские клубы в Лиге конференций

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" провели последние поединки основного раунда Лиги конференций. Для киевлян заключительный матч не имел турнирного значения, а "Шахтер" сражался за прямую путевку в 1/8 финала.

Лига конференций, 6 тур

"Шахтер" - "Риека" - 0:0

"Динамо" - "Ноа" - 2:0

Голы: Кабаев, 27, Пономаренко, 50

Неуступчивая "Риека"

"Горняков" в матче с хорватской "Риекой" устраивала и ничья. Однако футболисты украинского клуба сразу пошли в атаку, чтобы обезопасить себя от неприятных случайностей. Гости же откровенно выбрали тактику игры от обороны.

С задачей обезопасить собственные ворота они справлялись удачно. По крайней мере до перерыва подопечные Арды Турана не то, что не забили - по-настоящему голевой момент у них был только один: опасный удар Очеретько в самом начале матча.

Во второй половине игры "Риека" показала, что она не такая уж и беззубая в атаке. Хорваты создали опасный момент в самом начале тайма, затем еще раз создали панику в штрафной "Шахтера". И именно эти моменты были самыми острыми, так что хорваты были ближе к успеху, чем подопечные Турана.

В итоге "Шахтер" не смог одержать победу, но и ничьей хватило для прямого выхода в 1/8 финала.

Как "Динамо" попрощалось с Европой

В параллельной игре "Динамо" боролось за собственный престиж с армянским "Ноа". Над киевлянами уже не висел груз ответственности, поэтому играть можно было более раскованно.

Армянская команда оказалась соперником непростым и в первом тайме имела две неплохие возможности огорчить Нещерета. Однако не воспользовалась ими.

А вот киевляне свой шанс реализовали. На 27 минуте Пихаленок бросил во фланговый прорыв Волошина, тот прострелил на дальнюю штангу, где абсолютно свободный Кабаев переправил мяч в ворота.

После перерыва динамовцы быстро удвоили преимущество. Голевую атаку снова начал Пихаленок, который "зажег" свечу в направлении штрафной соперника. Не очень удачный навес Дубинчак переправил головой в район вратарской, где Пономаренко, также головой, нанес точный удар. Молодой форвард киевлян отличился в третьем матче подряд.

И почти сразу мог быть третий гол, но Караваев, которому ассистировал Пономаренко, не сумел пробить голкипера "Ноа". Однако и двух голов хватило "Динамо" для победы. Несмотря на успех, киевляне завершили евросезон, в котором успели отметиться во всех трех континентальных кубках, но без успеха.