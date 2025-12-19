ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Сколько денег заработали "Шахтер" и "Динамо" в Лиге конференций: разница впечатляет

Пятница 19 декабря 2025 21:00
UA EN RU
Сколько денег заработали "Шахтер" и "Динамо" в Лиге конференций: разница впечатляет Фото: "Шахтер" и "Динамо" - разные результаты и разные деньги (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Стали известны финансовые показатели клубов по итогам группового этапа Лиги конференций УЕФА. Украину в турнире представляли донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо", которые существенно отличались как по результатам, так и по полученным выплатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Football Meets Data.

"Шахтер" - финансовый чемпион

Донецкий клуб уверенно завершил основной этап, финишировав шестым в турнирной таблице и напрямую выйдя в 1/8 финала.

По итогам группового этапа "горняки" заработали около 10,3 млн евро, что стало лучшим показателей в турнире.

Для сравнения: лидер в таблице - французский "Страсбур" получит 10,2 млн евро, а пражская "Спарта" (4-е итоговое место) - 10,1 млн.

Все остальные клубы не дотянули до отметки в 10 млн евро.

Бонусы за успехи

Команды, которые попали в топ-8, получили дополнительный бонус в размере 1,2 млн евро.

Те, кто оказался в стыковых играх, также не остались без призовых, но значительно скромнее.

  • 9-16 места - по 400 тыс. евро
  • 17-24 места - по 200 тыс. евро

Начиная с плей-офф, клубы будут получать призовые исключительно за выход в следующий раунд.

Финансовые бонусы на решающей стадии турнира выглядят так:

  • выход в 1/4 финала - 1,3 млн евро
  • полуфинал - 2,5 млн евро
  • финал - 4 млн евро
  • победа в турнире - дополнительные 3 млн евро

Что получило "Динамо"

Второй представитель Украины, "Динамо" - выступил менее успешно. По итогам группового этапа киевляне заняли 27-е место и заработали 3,97 млн евро (20-й результат по сумме заработка).

Из чего сложилась сумма выплат для киевлян:

  • 3,17 млн евро - гарантированный платеж за выход в основную стадию
  • 800 тыс. евро - две победы в группе (над "Зрински" и "Ноа")

Сколько денег заработали &quot;Шахтер&quot; и &quot;Динамо&quot; в Лиге конференций: разница впечатляет

Что дальше в ЛК

Жеребьевка стыковых матчей состоится 16 января 2026 года, а сами поединки - 19 и 26 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 27 февраля. Именно тогда "Шахтер" узнает своего следующего соперника, с которым сыграет 12 и 19 марта.

Известно, что среди потенциальных оппонентов "горняков" - четыре клуба: "КуПС" (Финляндия), "Шкендия" (Македония), "Самсунспор" (Турция) и "Лех" (Польша).

Ранее мы сообщили, на каком месте Украина завершила год в таблице коэффициентов УЕФА.

Также узнайте обновленные рыночные цены футболистов украинской Премьер-лиги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Динамо Шахтер
Новости
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ