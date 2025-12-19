Сколько денег заработали "Шахтер" и "Динамо" в Лиге конференций: разница впечатляет
Стали известны финансовые показатели клубов по итогам группового этапа Лиги конференций УЕФА. Украину в турнире представляли донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо", которые существенно отличались как по результатам, так и по полученным выплатам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Football Meets Data.
"Шахтер" - финансовый чемпион
Донецкий клуб уверенно завершил основной этап, финишировав шестым в турнирной таблице и напрямую выйдя в 1/8 финала.
По итогам группового этапа "горняки" заработали около 10,3 млн евро, что стало лучшим показателей в турнире.
Для сравнения: лидер в таблице - французский "Страсбур" получит 10,2 млн евро, а пражская "Спарта" (4-е итоговое место) - 10,1 млн.
Все остальные клубы не дотянули до отметки в 10 млн евро.
Бонусы за успехи
Команды, которые попали в топ-8, получили дополнительный бонус в размере 1,2 млн евро.
Те, кто оказался в стыковых играх, также не остались без призовых, но значительно скромнее.
- 9-16 места - по 400 тыс. евро
- 17-24 места - по 200 тыс. евро
Начиная с плей-офф, клубы будут получать призовые исключительно за выход в следующий раунд.
Финансовые бонусы на решающей стадии турнира выглядят так:
- выход в 1/4 финала - 1,3 млн евро
- полуфинал - 2,5 млн евро
- финал - 4 млн евро
- победа в турнире - дополнительные 3 млн евро
Что получило "Динамо"
Второй представитель Украины, "Динамо" - выступил менее успешно. По итогам группового этапа киевляне заняли 27-е место и заработали 3,97 млн евро (20-й результат по сумме заработка).
Из чего сложилась сумма выплат для киевлян:
- 3,17 млн евро - гарантированный платеж за выход в основную стадию
- 800 тыс. евро - две победы в группе (над "Зрински" и "Ноа")
Что дальше в ЛК
Жеребьевка стыковых матчей состоится 16 января 2026 года, а сами поединки - 19 и 26 февраля.
Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 27 февраля. Именно тогда "Шахтер" узнает своего следующего соперника, с которым сыграет 12 и 19 марта.
Известно, что среди потенциальных оппонентов "горняков" - четыре клуба: "КуПС" (Финляндия), "Шкендия" (Македония), "Самсунспор" (Турция) и "Лех" (Польша).
