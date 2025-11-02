ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Динамо" прервало рекордную 42-матчевую беспроигрышную серию в УПЛ

Воскресенье 02 ноября 2025 20:23
UA EN RU
"Динамо" прервало рекордную 42-матчевую беспроигрышную серию в УПЛ Фото: Очередная угроза для ворот "Динамо" (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Центральный поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" завершился победой "горняков" 3:1. Таким образом на стадионе "Арена Львов" донетчане нанесли киевлянам первое поражение за последние полтора года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка и статистику УПЛ.

Что известно о серии "Динамо" в УПЛ

Этот проигрыш прервал рекордную беспроигрышную серию "Динамо" в чемпионате Украины, которая длилась невероятные 42 матча: 27 побед и 15 ничьих (из них на полях соперников - 13 побед и 9 ничьих).

"Динамо" последний раз проигрывало в УПЛ в мае прошлого года, когда уступило "Шахтеру" в 28-м туре чемпионата Украины-2023/24 (0:1). После чего "бело-синие" установило клубный рекорд, превзойдя собственное достижение 2014-2015 годов (38 матчей).

Самые длинные серии без поражений "Динамо" в УПЛ

  • 42 матча (28 побед + 14 ничьих) - с мая 2024 по ноябрь 2025 года
  • 38 (31 + 7) - май 2014 - октябрь 2015 года
  • 33 (29+4) - июль 1999 - июль 2000 года
  • 33 (22+11) - июль 2006 - август 2007 года
  • 32 (26+6) - апрель 2001 - июнь 2002 года

"Шахтер" сохранил рекорд

Отметим, что абсолютный рекорд УПЛ все еще принадлежит именно донецкому "Шахтеру", который в период с июля 2000-го по август 2002 года не проигрывал на протяжении 55 матчей подряд.

Таким образом победа "Шахтера" не только принесла три очка в принципиальном дерби, но и вошла в историю как та, что остановила одну из самых длинных серий украинского футбола.

Ранее мы сообщили, что УАФ дисквалифицировала тренера команды УПЛ.

Также мы писали, что клубы УПЛ установили антирекорд в Кубке Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол УПЛ Шахтер Динамо
Новости
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН