ФИФА может запретить "Динамо" избавиться от скандального форварда: в чем причина

Уже запланированный уход из киевского "Динамо" скандального румынского форварда Владислава Бленуце может заблокировать ФИФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GOLAZO.ro

Почему уход нападающего под угрозой

По данным румынского СМИ, 23-летний форвард попал в сферу интересов трех клубов на родине: столичных "Динамо" и "Рапида", а также "Университати" из Крайовы. Однако его трансфер осложнен из-за правил ФИФА.

Дело в том, что игрок в сезоне-2025/26 уже успел сыграть за два клуба - ФКУ "Крайова" и киевское "Динамо". А согласно регламенту ФИФА и УЕФА, игрок может быть зарегистрирован в трех клубах в течение одного сезона, но не может выступать в официальных матчах более чем за две команды.

Спорный матч в Лиге 3

Ситуация неоднозначная из-за того, что ФКУ "Крайова", за который нападающий сыграл один матч в румынской Лиге 3, впоследствии снялся с розыгрыша. Федерация футбола Румынии аннулировала все его поединки в текущем сезоне.

Поэтому сейчас агенты Бленуце хотят официальных разъяснений от руководящего органа румынского футбола: учитывается ли его матч за ФКУ "Крайова".

Но окончательное решение зависит только от Международной федерации.

Где и на каких условиях может оказаться Бленуце

На нападающего претендуют бухарестские "Динамо" и "Рапид", а также "Университатя" из Крайовы. Однако все румынские клубы хотят воспользоваться ситуацией и взять игрока в аренду. К тому же - бесплатную.

В то же время, как сообщил румынским СМИ агент футболиста Аркадий Запорожец, киевское "Динамо" настаивает на полноценном выкупе и оценивает возможный трансфер примерно в 2 млн евро.

Текущая ситуация в "Динамо"

Бленуце перешел в "Динамо" в августе этого года. Киевский клуб заключил с ним соглашение до лета 2030-го.

Румын должен был заменить в команде Владислава Ваната, который перебрался в испанскую "Жирону". Сумма трансфера официально не называлась, но по инсайдерским данным - вместе с бонусами она составляет 2,6 млн евро.

За это время форвард провел за киевлян 10 матчей, в которых забил один гол. Последний раз он появлялся на поле 9 ноября - в поединке против черкасского ЛНЗ (0:1). Затем провел четыре игры на скамейке запасных, а в последних трех матчах - даже не попадал в заявку "бело-синих".

Известно, что новый наставник "Динамо" Игорь Костюк стремится наигрывать в основе молодежь и совершенно не заинтересован в услугах румына.

Скандал и покаяние

Напомним, что после перехода в "Динамо" Бленуце оказался в центре скандала: в TikTok обнаружили репосты пророссийских видео, в частности ролики с участием пропагандиста Владимира Соловьева и контент с саундтреком сериала "Бригада".

Футболист оперативно записал видеообращение на украинском, заявив, что "гордится играть в Украине" и пожелал нашей стране победы в войне.

Впоследствии он пожертвовал 700 тысяч гривен ВСУ и приобрел авто для военных.