"Динамо" бесславно вылетело из Лиги чемпионов (видео)

Киевское "Динамо" не сумело преодолеть барьер в виде кипрского "Пафоса" в третьем круге квалификации Лиги чемпионов и покинуло турнир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

Лига чемпионов, 3-й круг квалификации, ответный матч

"Пафос" (Кипр) - "Динамо" (Украина) - 2:0 (первый матч - 1:0)

Голы: Оршич, 2, Коррея, 55

"Динамо": Нещерет, Дубинчак (Вивчаренко, 46), Михавко, Попов (Биловар, 65), Тымчик, Шапаренко, Бражко, Буяльский (Герреро, 60), Кабаев (Пономаренко, 78), Ванат (Волошин, 78), Ярмоленко.

Катастрофа на второй минуте

"Динамо" надо было быстро забивать, чтобы уравнять шансы по сумме двух матчей. Но получилось наоборот. Уже первая атака киприотов завершилась голом в ворота киевлян.

В этом эпизоде ужасным было все - и провал киевских защитников, и непонятные действия на выходе голкипера Нещерета. В итоге трио легионеров "Пафоса" - Драгомир, Танкович и Оршич раскатали защиту "бело-синих" и последний отправил мяч в ворота.

Киевляне могли относительно быстро отыграться, но Буяльский, после прострела Ярмоленко с угла штрафной, не смог протолкнуть мяч мимо голкипера.

Больше до перерыва моментов у "Динамо" не было. А вот "Пафос" усилиями Танковича, Корреи и Драгомира мог увеличить преимущество.

После перерыва

То что, не удалось киприотам осуществить в первом тайме, они сделали в начале второго. На 55-й минуте Оршич с левого угла штрафной навесил точно на ногу Корреи, который слета попал в ближний угол. 2:0 - игра фактически была сделана.

После этого команды уже откровенно не рвали жилы. "Динамо" поняло тщетность своих потуг. А "Пафос" - особо не напрягался. Хотя и в таком эконом-режиме мог довести дело до разгрома.

Исторические последствия поражения

Украина не будет представлена в основном раунде ЛЧ впервые за 20 лет.

Последний раз Украина не была в основном этапе Лиги чемпионов в сезоне-2005/06. Тогда в квалификации турнира "Шахтер" вылетел от итальянского "Интера" (0-2, 1-1), а "Динамо" - от швейцарского "Туна" (2-2, 0-1).

Что дальше

"Динамо" попрощалось с Лигой чемпионов и опустилось в Лигу Европы.

Для того, чтобы попасть в основной турнир ЛЕ, надо одолеть одного соперника: лучшего в паре "Хамарун Спартанс" (Мальта) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль). В первой игре на Мальте победу одержали израильтяне - 2:1. Ответный матч состоится в четверг, 14 августа.

Если же "Динамо" уступит и в плей-офф раунде ЛЕ, оно попадет в основной турнир Лиги конференций. Поэтому, еврокубковую осень чемпионы Украины себе в любом случае обеспечили.