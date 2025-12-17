"Динамо" утвердило Игоря Костюка главным тренером команды

Киевское "Динамо" определилось с наставником первой команды. Клуб перевел Игоря Костюка из статуса исполняющего обязанности в полноценные главные тренеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

Костюк получил полный кредит доверия

Игорь Костюк возглавил первую команду "Динамо" в конце ноября после отставки Александра Шовковского. В течение четырех матчей он работал в статусе исполняющего обязанности главного тренера, после чего руководство клуба приняло решение закрепить его на должности на постоянной основе.

Президент киевлян Игорь Суркис в комментарии пресс-службе клуба отметил профессиональные качества нового наставника и его многолетнюю работу в системе "Динамо".

"Игорь Владимирович давно работает в клубе, хорошо знает нашу молодежь и умеет находить подход к игрокам. Руководство полностью ему доверяет и считает, что он способен вернуть команду на надлежащие позиции в украинском и европейском футболе", - говорится в заявлении.

Результаты команды под руководством нового тренера

Дебют Костюка в УПЛ получился сложным - "Динамо" потерпело домашнее поражение от "Полтавы" (1:2), что стало четвертой подряд неудачей киевлян в чемпионате - антирекордом в истории клуба.

Впрочем в дальнейшем команда сумела стабилизировать ситуацию. "Бело-синие" прервали серию поражений, одолев "Кудривку" (2:1), а также уверенно обыграли "Верес" (3:0) в 16 туре УПЛ. В последнем матче один из голов забил 19-летний Матвей Пономаренко.

На евроарене "Динамо" под руководством Костюка уступило итальянской "Фиорентине" со счетом 1:2 в матче Лиги конференций.

Кадровые изменения в клубе

Александр Шовковский был уволен с должности главного тренера 27 ноября - сразу после поражения от "Омонии" в Лиге конференций.

После этого команду возглавил Костюк, который ранее работал с молодежными командами клуба и воспитал не одно поколение игроков.

Официальное назначение Игоря Костюка подтвердило стратегический курс "Динамо" на омоложение состава и доверие к внутренним кадрам.