ua en ru
Ср, 17 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Динамо" утвердило Игоря Костюка главным тренером команды

Среда 17 декабря 2025 09:41
UA EN RU
"Динамо" утвердило Игоря Костюка главным тренером команды Игорь Косюк (фото: fcdynamo.com)
Автор: Екатерина Урсатий

Киевское "Динамо" определилось с наставником первой команды. Клуб перевел Игоря Костюка из статуса исполняющего обязанности в полноценные главные тренеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

Костюк получил полный кредит доверия

Игорь Костюк возглавил первую команду "Динамо" в конце ноября после отставки Александра Шовковского. В течение четырех матчей он работал в статусе исполняющего обязанности главного тренера, после чего руководство клуба приняло решение закрепить его на должности на постоянной основе.

Президент киевлян Игорь Суркис в комментарии пресс-службе клуба отметил профессиональные качества нового наставника и его многолетнюю работу в системе "Динамо".

"Игорь Владимирович давно работает в клубе, хорошо знает нашу молодежь и умеет находить подход к игрокам. Руководство полностью ему доверяет и считает, что он способен вернуть команду на надлежащие позиции в украинском и европейском футболе", - говорится в заявлении.

Результаты команды под руководством нового тренера

Дебют Костюка в УПЛ получился сложным - "Динамо" потерпело домашнее поражение от "Полтавы" (1:2), что стало четвертой подряд неудачей киевлян в чемпионате - антирекордом в истории клуба.

Впрочем в дальнейшем команда сумела стабилизировать ситуацию. "Бело-синие" прервали серию поражений, одолев "Кудривку" (2:1), а также уверенно обыграли "Верес" (3:0) в 16 туре УПЛ. В последнем матче один из голов забил 19-летний Матвей Пономаренко.

На евроарене "Динамо" под руководством Костюка уступило итальянской "Фиорентине" со счетом 1:2 в матче Лиги конференций.

Кадровые изменения в клубе

Александр Шовковский был уволен с должности главного тренера 27 ноября - сразу после поражения от "Омонии" в Лиге конференций.

После этого команду возглавил Костюк, который ранее работал с молодежными командами клуба и воспитал не одно поколение игроков.

Официальное назначение Игоря Костюка подтвердило стратегический курс "Динамо" на омоложение состава и доверие к внутренним кадрам.

Ранее мы подвели полные итоги 16 тура украинской Премьер-лиги.

Также узнайте, на каком месте Украина в таблице коэффициентов УЕФА после успеха "Шахтера" и вылета "Динамо".

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Футбол
Новости
Администрация Трампа давит на ЕС, чтобы блок отказался использовать активы РФ, - Politico
Администрация Трампа давит на ЕС, чтобы блок отказался использовать активы РФ, - Politico
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море