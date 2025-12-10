"Динамо" пробилось в плей-офф Юношеской лиги УЕФА после драматического матча с "Гибернианом"

Юношеская команда "Динамо" обеспечила себе место в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, сыграв вничью с "Гибернианом" в ответном матче заключительного раунда и выиграв противостояние по сумме двух игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

"Динамо" удержало преимущество после домашнего успеха

Киевский клуб продолжает свой путь в еврокубковом сезоне. После прохождения шведской "Броммапойкарны" (3:1 по сумме двух матчей) команда решала судьбу путевки в плей-офф в дуэли с шотландским "Гибернианом".

В первом поединке динамовцы победили минимально благодаря точному удару Владислава Захарченко.

В повторном матче шотландцы открыли счет на 51 минуте усилиями Дина Клилланда, но уже через три минуты Кирилл Осипенко вернул равновесие. Именно этот гол стал ключевым для итогового успеха киевлян в двухматчевом противостоянии.

Преимущество киевлян в игре и статистике

Несмотря на ничейный результат, "Динамо" действовало острее в атаке. Команда нанесла 17 ударов по воротам соперника, из которых пять были точными. Хозяева ответили лишь четырьмя попытками и двумя попаданиями в створ.

Итоговый счет противостояния - 2:1 в пользу киевлян, что позволило им впервые в сезоне пробиться в стадию плейоф.

Когда узнаем следующего соперника

Жеребьевка следующего раунда Юношеской лиги УЕФА назначена на пятницу, 12 декабря. Матчи плей-офф состоятся 3-4 февраля 2026 года.

"Динамо" продолжает выступление в турнире как представитель "Пути чемпионов", где ранее успешно преодолело шведский клуб "Броммапойкарна".