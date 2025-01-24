Відомий співак жорстко пройшовся по MARUV, Виннику та іншим артистам-зрадникам: "Потрібно висікти їх із життя"

Український співак, фіналіст "Голосу країни" та учасник Національного відбору на Євробачення-2025 Андрій Хайат, який зараз виступає під псевдонімом KHAYAT, чесно відповів, що думає з приводу артистів-зрадників, які виїхали з України під час повномасштабного вторгнення.

Що KHAYAT сказав про MARUV

Так, зі скандальною MARUV, яка мовчить про війну в Україні і повернулася в РФ уже після 24 лютого 2022 року, артист давно знайомий. У 2019 році вони разом брали участь у Нацвідборі на Євробачення.

"Ми знайомі, спілкувалися під час Нацвідбору. Списувалися тоді кілька разів. Зараз же хочу сказати, що у всіх є вибір, але ми повинні розуміти, якими будуть наслідки. Якщо ти артист - ти несеш відповідальність. І коли люди роблять такий вибір, який зробила Аня, нам не залишається нічого іншого, як висікти їх зі свого життя", - наголосив він.

Що KHAYAT сказав про Потапа, Олега Винника та інших артистів-утікачів

Водночас учасник Нацвідбору висловився і про інших артистів, які залишили нашу країну під час війни.

Так, на запитання журналіста, чи зможуть вони повернутися в шоу-бізнес, KHAYAT зазначив, що це неможливо.

"Їхні ситуації дійсно різні. Але мені здається, що це повернення неможливе. Тому що є прірва - між артистами та людьми, які залишилися тут, і тими, хто не тут. Ця прірва настільки величезна, і вона розширюється щодня. Цей комунікаційний дисонанс, коли ти живеш в іншій реальності, він просто не дасть їм повернутися і жити так, ніби нічого не відбувалося. Це навіть не на рівні бажання, а на рівні людського сприйняття", - наголосив співак.

Андрій Хайат (фото: instagram.com/ado.khayat)

Що відомо про українських артистів-зрадників

Співачка MARUV (справжнє ім'я - Анна Корсун) будувала кар'єру в Україні та Росії. Але після подій 2014 року (анексія Криму та часткова окупація Донецької та Луганської областей) не відмовилася від виступів у РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну вона зникла з інформаційного простору. Дівчина у 2022 році народила сина, а на її сторінці почали з'являтися публікації з Туреччини та ОАЕ. Однак нещодавно стало відомо, що вона продовжує виступати в Росії.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Де зараз перебуває Потап

Відомий продюсер і репер після початку повномасштабного вторгнення живе і працює за кордоном. При цьому артист жодного разу не пояснив публічно, як саме він виїхав із країни під час воєнного стану.

Він постійно потрапляє в різні скандали.

До слова, нещодавно артист оголосив про повернення до музичної діяльності та представив новий творчий образ під псевдонімом Slavic Balagan.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Де під час війни живе Олег Винник

Співак Олег Винник, який кілька років тому був кумиром "вовчиць", після 24 лютого 2022 року зник із шоу-бізнесу. Артист довгий час не коментував російське вторгнення в Україну. Ходили чутки, що співак бореться зі страшною хворобою і перебуває в Німеччині.

Винник об'явився влітку 2024 року в мережі. В одному з роликів він вирішив показати домашній город на балконі та передати користувачам мережі "ковток свіжого повітря, особливо захисникам і захисницям".

Також він випустив нову пісню "Мої люди" та анонсував концерти, щоправда, не в Україні, а за кордоном.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)