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Відомий співак жорстко пройшовся по MARUV, Виннику та іншим артистам-зрадникам: "Потрібно висікти їх із життя"

П'ятниця 24 січня 2025 11:20
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Відомий співак жорстко пройшовся по MARUV, Виннику та іншим артистам-зрадникам: "Потрібно висікти їх із життя" Андрій Хайат (фото: instagram.com/ado.khayat)
Автор: Катерина Собкова

Український співак, фіналіст "Голосу країни" та учасник Національного відбору на Євробачення-2025 Андрій Хайат, який зараз виступає під псевдонімом KHAYAT, чесно відповів, що думає з приводу артистів-зрадників, які виїхали з України під час повномасштабного вторгнення.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Що KHAYAT сказав про MARUV

Так, зі скандальною MARUV, яка мовчить про війну в Україні і повернулася в РФ уже після 24 лютого 2022 року, артист давно знайомий. У 2019 році вони разом брали участь у Нацвідборі на Євробачення.

"Ми знайомі, спілкувалися під час Нацвідбору. Списувалися тоді кілька разів. Зараз же хочу сказати, що у всіх є вибір, але ми повинні розуміти, якими будуть наслідки. Якщо ти артист - ти несеш відповідальність. І коли люди роблять такий вибір, який зробила Аня, нам не залишається нічого іншого, як висікти їх зі свого життя", - наголосив він.

Що KHAYAT сказав про Потапа, Олега Винника та інших артистів-утікачів

Водночас учасник Нацвідбору висловився і про інших артистів, які залишили нашу країну під час війни.

Так, на запитання журналіста, чи зможуть вони повернутися в шоу-бізнес, KHAYAT зазначив, що це неможливо.

"Їхні ситуації дійсно різні. Але мені здається, що це повернення неможливе. Тому що є прірва - між артистами та людьми, які залишилися тут, і тими, хто не тут. Ця прірва настільки величезна, і вона розширюється щодня. Цей комунікаційний дисонанс, коли ти живеш в іншій реальності, він просто не дасть їм повернутися і жити так, ніби нічого не відбувалося. Це навіть не на рівні бажання, а на рівні людського сприйняття", - наголосив співак.

Відомий співак жорстко пройшовся по MARUV, Виннику та іншим артистам-зрадникам: &quot;Потрібно висікти їх із життя&quot;

Андрій Хайат (фото: instagram.com/ado.khayat)

Що відомо про українських артистів-зрадників

Співачка MARUV (справжнє ім'я - Анна Корсун) будувала кар'єру в Україні та Росії. Але після подій 2014 року (анексія Криму та часткова окупація Донецької та Луганської областей) не відмовилася від виступів у РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну вона зникла з інформаційного простору. Дівчина у 2022 році народила сина, а на її сторінці почали з'являтися публікації з Туреччини та ОАЕ. Однак нещодавно стало відомо, що вона продовжує виступати в Росії.

Відомий співак жорстко пройшовся по MARUV, Виннику та іншим артистам-зрадникам: &quot;Потрібно висікти їх із життя&quot;

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Де зараз перебуває Потап

Відомий продюсер і репер після початку повномасштабного вторгнення живе і працює за кордоном. При цьому артист жодного разу не пояснив публічно, як саме він виїхав із країни під час воєнного стану.

Він постійно потрапляє в різні скандали.

До слова, нещодавно артист оголосив про повернення до музичної діяльності та представив новий творчий образ під псевдонімом Slavic Balagan.

Відомий співак жорстко пройшовся по MARUV, Виннику та іншим артистам-зрадникам: &quot;Потрібно висікти їх із життя&quot;

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Де під час війни живе Олег Винник

Співак Олег Винник, який кілька років тому був кумиром "вовчиць", після 24 лютого 2022 року зник із шоу-бізнесу. Артист довгий час не коментував російське вторгнення в Україну. Ходили чутки, що співак бореться зі страшною хворобою і перебуває в Німеччині.

Винник об'явився влітку 2024 року в мережі. В одному з роликів він вирішив показати домашній город на балконі та передати користувачам мережі "ковток свіжого повітря, особливо захисникам і захисницям".

Також він випустив нову пісню "Мої люди" та анонсував концерти, щоправда, не в Україні, а за кордоном.

Відомий співак жорстко пройшовся по MARUV, Виннику та іншим артистам-зрадникам: &quot;Потрібно висікти їх із життя&quot;

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Раніше Дьомін жорстко пройшовся по Олегу Виннику через його концерт у Польщі.

Також Потап відповів, коли повернеться в Україну.

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