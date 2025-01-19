Потап відповів, коли повернеться в Україну
Український репер і продюсер Потап пояснив, чому він не проживає в Україні під час війни та коли планує повернутися.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.
Так, артист нещодавно вирушив до США, де навесні планує провести концертний тур.
У cвоїх соцмережах він поділився фото з аеропорту та розповів про свою поїздку до Америки.
"Я лечу до США. Вгадайте чому?", - звернувся до фоловерів Потап.
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Один з користувачів мережі під дописом репера поцікавилася у нього, чому він перебуває не на батьківщині, де триває російсько-українська війна.
Артист відповів, що вже повертався додому, має намір приїхати ще раз, але потім знову поїде за кордон.
"Був, повернусь, потім знову поїду", - відповів репер.
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Нагадаємо, що на момент початку повномасштабного вторгнення Росії Потап разом з дружиною Настею Каменських та їхніми матерями перебував у Барселоні. В Україну він повернувся лише через сім місяців.
Хоча згодом артист показував "контракт добровольця тероборони", наразі він продовжує працювати за кордоном.