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Потап відповів, коли повернеться в Україну

Неділя 19 січня 2025 20:30
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Потап відповів, коли повернеться в Україну Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Іванна Пашкевич

Український репер і продюсер Потап пояснив, чому він не проживає в Україні під час війни та коли планує повернутися.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Так, артист нещодавно вирушив до США, де навесні планує провести концертний тур.

У cвоїх соцмережах він поділився фото з аеропорту та розповів про свою поїздку до Америки.

"Я лечу до США. Вгадайте чому?", - звернувся до фоловерів Потап.

Потап відповів, коли повернеться в Україну

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Один з користувачів мережі під дописом репера поцікавилася у нього, чому він перебуває не на батьківщині, де триває російсько-українська війна.

Артист відповів, що вже повертався додому, має намір приїхати ще раз, але потім знову поїде за кордон.

"Був, повернусь, потім знову поїду", - відповів репер.

Потап відповів, коли повернеться в Україну

Скріншот

Нагадаємо, що на момент початку повномасштабного вторгнення Росії Потап разом з дружиною Настею Каменських та їхніми матерями перебував у Барселоні. В Україну він повернувся лише через сім місяців.

Хоча згодом артист показував "контракт добровольця тероборони", наразі він продовжує працювати за кордоном.

До слова, раніше відомий продюсер сказав, чи є у Потапа майбутнє в Україні.

Також український репер пояснив, чому йому шкода Потапа, якого він називав "барселонською ТрО".

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