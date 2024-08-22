Винник записав нове відео з Німеччини і нарвався на бурхливу критику українців

Олег Винник, який нещодавно перервав мовчання після своєї тривалої відсутності, здивував юзерів новим зверненням. Так, співак показався у Німеччині, а також заговорив про прем'єру нової пісні.

Що про це відомо та як відреагувала мережа, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TikTok артиста.

Олег Винник у Німеччині

Виконавець опублікував відео зі зверненням до "своїх людей". У ролику він вирішив показати домашній город на балконі та передати користувачам мережі "ковток свіжого повітря, особливо захисникам та захисницям".

"Дякую, мої люди, за вашу любов. Зараз стою на балконі, тут у мене маленький город: помідори, огірочки, базилік. Як ви помітили, я стою в жилетці. У нас вітряно і навіть холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря. Особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Уперед до перемоги", - сказав Винник.

Також українець висловився про прем'єру нової пісні та навіть проспівав кілька рядків з неї. Своє звернення з Німеччини він завершив словами: "Усе буде Україна".

Окрім того, також можна побачити, що в якийсь момент позаду чоловіка з'явився голуб, який, на думку музиканта, може символізувати настання миру в Україні в найближчому майбутньому.

Реакція мережі

Тим часом українці не стали стримувати себе у висловлюваннях та залишили під роликом чимало обурливих коментарів. Ось деякі з них:

"Щур виліз із багажника"

"Ми на тебе вже не чекаємо, залиш це повітря для себе"

"Уже не той вовк"

"Огидний"

"Ким треба себе вважати, щоб не реагувати на те, що люди проти повернення? Така велич самого себе - це щось цікаве"

"Ти на облік став, дані поновив, ВЛК пройшов?"

"А в нас тут ракети над головою літають"

"А коли ми стали твоїми?"

"Весело тобі, а от нам не дуже"

"Хлопці з ЗСУ обов'язково завітають на концерт послухати "пісеньки"

"Давай нову пісню "Я боягузливий шакал"

"Геть з очей"

"Цікаво, скільки яєць у нього полетить?"

"Гроші закінчилися?"

"Ти до наших захисників не маєш права говорити"

"Ти взагалі реагуєш на коментарі?"

"Всі вони люблять Україну, але як біда, то тікають".

Проте були й ті, хто підтримав виконавця та зрадів його поверненню:

"Ми раді вас бачити, любимо і чекаємо з нетерпінням"

"Чекаємо і любимо з нетерпінням"

"Чекаємо на прем'єру пісні"

"Знімайте більше цікавих відео. Дякуємо вам за настрій".

Олега Винника продовжують критикувати (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

До слова, напередодні Винник також вийшов на зв'язок та поділився у соцмережах відео. Але українці прийняли його не надто радісно.

Зірку розкритикували за те, що він зник на тривалий час з початком повномасштабної війни, а тепер раптово вирішив повернутися в медіапростір з виглядом ніби нічого не сталося. Також чимало юзерів написали про те, що Олег пішов на такий крок, оскільки в нього "банально закінчилися гроші".

Раніше колишній продюсер Винника Олександр Горбенко звинуватив його у брехні та заявив, що співак нібито виїхав з України 27 лютого, ховаючись під пледом у машині його дружини Ніни Горбенко. Чоловік уточнював, що за кермом була дружина Винника - українська виконавиця Таїсія Сватко.