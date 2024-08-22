Винник записав нове відео з Німеччини і нарвався на бурхливу критику українців
Олег Винник, який нещодавно перервав мовчання після своєї тривалої відсутності, здивував юзерів новим зверненням. Так, співак показався у Німеччині, а також заговорив про прем'єру нової пісні.
Що про це відомо та як відреагувала мережа, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TikTok артиста.
Олег Винник у Німеччині
Виконавець опублікував відео зі зверненням до "своїх людей". У ролику він вирішив показати домашній город на балконі та передати користувачам мережі "ковток свіжого повітря, особливо захисникам та захисницям".
"Дякую, мої люди, за вашу любов. Зараз стою на балконі, тут у мене маленький город: помідори, огірочки, базилік. Як ви помітили, я стою в жилетці. У нас вітряно і навіть холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря. Особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Уперед до перемоги", - сказав Винник.
Також українець висловився про прем'єру нової пісні та навіть проспівав кілька рядків з неї. Своє звернення з Німеччини він завершив словами: "Усе буде Україна".
Окрім того, також можна побачити, що в якийсь момент позаду чоловіка з'явився голуб, який, на думку музиканта, може символізувати настання миру в Україні в найближчому майбутньому.
Реакція мережі
Тим часом українці не стали стримувати себе у висловлюваннях та залишили під роликом чимало обурливих коментарів. Ось деякі з них:
- "Щур виліз із багажника"
- "Ми на тебе вже не чекаємо, залиш це повітря для себе"
- "Уже не той вовк"
- "Огидний"
- "Ким треба себе вважати, щоб не реагувати на те, що люди проти повернення? Така велич самого себе - це щось цікаве"
- "Ти на облік став, дані поновив, ВЛК пройшов?"
- "А в нас тут ракети над головою літають"
- "А коли ми стали твоїми?"
- "Весело тобі, а от нам не дуже"
- "Хлопці з ЗСУ обов'язково завітають на концерт послухати "пісеньки"
- "Давай нову пісню "Я боягузливий шакал"
- "Геть з очей"
- "Цікаво, скільки яєць у нього полетить?"
- "Гроші закінчилися?"
- "Ти до наших захисників не маєш права говорити"
- "Ти взагалі реагуєш на коментарі?"
- "Всі вони люблять Україну, але як біда, то тікають".
Проте були й ті, хто підтримав виконавця та зрадів його поверненню:
- "Ми раді вас бачити, любимо і чекаємо з нетерпінням"
- "Чекаємо і любимо з нетерпінням"
- "Чекаємо на прем'єру пісні"
- "Знімайте більше цікавих відео. Дякуємо вам за настрій".
Олега Винника продовжують критикувати (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)
До слова, напередодні Винник також вийшов на зв'язок та поділився у соцмережах відео. Але українці прийняли його не надто радісно.
Зірку розкритикували за те, що він зник на тривалий час з початком повномасштабної війни, а тепер раптово вирішив повернутися в медіапростір з виглядом ніби нічого не сталося. Також чимало юзерів написали про те, що Олег пішов на такий крок, оскільки в нього "банально закінчилися гроші".
Раніше колишній продюсер Винника Олександр Горбенко звинуватив його у брехні та заявив, що співак нібито виїхав з України 27 лютого, ховаючись під пледом у машині його дружини Ніни Горбенко. Чоловік уточнював, що за кермом була дружина Винника - українська виконавиця Таїсія Сватко.
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