Известный певец жестко прошелся по MARUV, Виннику и другим артистам-предателям: "Нужно высечь их из жизни"

Украинский певец, финалист "Голосу країни" и участник Национального отбора на Евровидение-2025 Андрей Хайат, который сейчас выступает под псевдонимом KHAYAT, честно ответил, что думает по поводу артистов-предателей, которые выехали из Украины во время полномасштабного вторжения.

Что KHAYAT сказал про MARUV

Так, со скандальной MARUV, которая молчит о войне в Украине и вернулась в РФ уже после 24 февраля 2022 года, артист давно знаком. В 2019 году они вместе участвовали в Нацотборе на Евровидение.

"Мы знакомы, общались во время Нацотбора. Списывались тогда несколько раз. Сейчас же хочу сказать, что у всех есть выбор, но мы должны понимать, какими будут последствия. Если ты артист - ты несешь ответственность. И когда люди делают такой выбор, который сделала Аня, нам не остается ничего другого, как высечь их из своей жизни", - подчеркнул он.

Что KHAYAT сказал про Потапа, Олега Винника и других артистов-беглецов

В то же время участник Нацотбора высказался и о других артистах, которые покинули нашу страну во время войны.

Так, на вопрос журналиста, смогут ли они вернуться в шоу-бизнес, KHAYAT отметил, что это невозможно.

"Их ситуации действительно разные. Но мне кажется, что это возвращение невозможно. Потому что есть пропасть - между артистами и людьми, которые остались здесь, и теми, кто не здесь. Эта пропасть настолько огромна, и она расширяется каждый день. Этот коммуникационный диссонанс, когда ты живешь в другой реальности, он просто не даст им вернуться и жить так, как будто ничего не происходило. Это даже не на уровне желания, а на уровне человеческого восприятия", - подчеркнул певец.

Андрей Хайат (фото: instagram.com/ado.khayat)

Что известно про украинских артистов-предателей

Певица MARUV (настоящее имя - Анна Корсун) строила карьеру в Украине и России. Но после событий 2014 года (аннексия Крыма и частичной оккупации Донецкой и Луганской областей) не отказалась от выступлений в РФ.

После начала полномасштабного вторжения в Украину она исчезла из информационного пространства. Девушка в 2022 году родила сына, а на ее странице начали появляться публикации из Турции и ОАЭ. Однако недавно стало известно, что она продолжает выступать в России.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Где сейчас находится Потап

Известный продюсер и рэпер после начала полномасштабного вторжения живет и работает за границей. При этом артист ни разу не объяснил публично, как именно он выехал из страны во время военного положения.

Он постоянно попадает в различные скандалы.

К слову, недавно артист огласил про возвращение к музыкальной деятельности и представил новый творческий образ под псевдонимом Slavic Balagan.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Где во время войны живет Олег Винник

Певец Олег Винник, который несколько лет назад был кумиром "волчиц", после 24 февраля 2022 года исчез из шоу-бизнеса. Артист долгое время не комментировал российское вторжение в Украину. Ходили слухи, что певец борется со страшной болезнью и находится в Германии.

Винник объявился летом 2024 года в сети. В одном из роликов он решил показать домашний огород на балконе и передать пользователям сети "глоток свежего воздуха, особенно защитникам и защитникам".

Также он выпустил новую песню "Мої люди" и анонсировал концерты, правда, не в Украине, а за границей.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)