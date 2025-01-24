KHAYAT: Якщо втрачу натхнення чи зникне голос - я просто помру

Співак KHAYAT (Андрій Хайат) - один з 10 фіналістів Нацвідбору на Євробачення. Він брав участь в "Голосі країни" та вже випустив чимало пісень, які стали "вірусними".

В інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) KHAYAT розповів, чому він втретє бере участь у Нацвідборі, про що його конкурсна пісня, як реагує на критику та чи підтримує бронювання артистів-чоловіків.

– Розкажіть про вашу конкурсну пісню, про що вона?

– Моя пісня має сильний, характерний меседж. І, скажімо так, хотілося б цього року презентувати Україну все ж з позиції сили, максимально, наскільки це можливо. Ця пісня епічна, але не забуваємо, що Євробачення це не тільки музика. Це багатофакторна історія, важлива для українців, бо вона не лише дає можливість проявити себе, свою культурну ідентифікацію. Це майданчик для культурної дипломатії.

Звичайно, кожен музикант вважає, що його пісня краща, але, на мою думку, ця пісня максимально детально об'єднує в собі всі потрібні фактори для репрезентації України в рамках Євробачення сьогодні.

– Іноді кажуть, що на Нацвідборі чимало пісень в жанрі фольк. Як ви реагуєте на такі коментарі?

– В цілому ми розуміємо, що те, що пишеться в коментарях і те, що відбувається під час голосування, це зовсім дві різні історії. І ми не можемо вирвати етніку з свого ДНК. Сьогодні у нас з'явилося багато етнічних колективів. І слава Богу, що молодь почала цікавитися цим культурним видом, цікавитися фольклором і імплементувати його у своїй творчості. Звичайно, ми не повинні показувати себе тільки з цієї сторони і це не повинно бути завжди «в лоб». Але використовувати це як елемент ідентифікації, мені здається, важливо.

– Ви почали виступати саме в такому звучанні ще задовго до того, як це підхопили інші. Вас не обурювало те, що зараз українська музика та фольк стали трендом, а ще декілька років тому про це мало хто говорив?

– Я не обурений, адже це і було моїм завданням - звернути увагу молоді та нового покоління на те, хто ми є, а не озиратися та дивитися, що там в інших. Ми можемо задавати тренди, завдяки своїм талантам та своїм надбанням. І тому мене це лише тішить, адже молодь почала звертати увагу саме на джерела нашої культури. В цьому є велика перспектива.

– Ви вже втретє берете участь у Нацвідборі. Чому вирішили піти на конкурс знов?

– Я не думав про участь та не бачив себе на Нацвідборі, поки не створив свою пісню. Випустити її просто так, як один зі своїх треків, було б дуже дивно. Цей трек навряд чи був би поза Євробаченням. Не було завдання - написати пісню для Євробачення. Вона просто з’явилася.

І якщо є такий майданчик, де мені є що сказати світові, як українцю, який живе в реаліях нашого часу, то мені б хотілося б використати цю можливість.

KHAYAT розкрив важливий меседж свої пісні (фото надане співаком)

– Коли саме ви написали цю пісню?

– Десь рік тому було написано україномовну частину. Вона про наше і це відчувається. А ось англомовна частина, основна, з’явилася після того, як росіяни вдарили по “Охматдиту”. Це був день, коли я був поруч, я це чув. І для мене це серед усіх днів, які ми прожили за час повномасштабної війни, це була дуже болісна та хвороблива акцентуація. Я не міг зупинити сльози увесь день, було моральне виснаження. І цей текст прийшов сам. Я не знав, що це буде пісня, просто записував текст в нотатках. І потім, за декілька днів після цього, я до нього повернувся.

Я поєднав його з україномовною частиною і склався пазл. Вся музика, яку я пишу, пишеться на емоційних видачах. Це не секрет, я завжди про це завжди кажу. І це такий, скажімо, рупор внутрішнього болю і розпачу, який я відчував у той момент.

– Якою фразою чи гаслом ви можете містко описати цей трек?

– Честь монументальна.

– У 2019 році на Нацвідборі, де ви теж брали участь, перемогла MARUV. Але всі ми знаємо, що в підсумку ніхто не представив Україну, бо виник скандал, вона не захотіла відмовитися від концертів в РФ, а умови назвала "кабальними". Ви погодилися б тоді виступати замість неї?

– Їй поставили умови, вона відмовилась. І всі артисти, які були після неї, також відмовилися. З позиції поваги до себе і так само поваги до людей, які голосували, я вважаю, що жоден артист, який себе поважає, не погодився б їхати замість MARUV. Але шкода, що ми втратили можливість тоді взяти участь в Євробаченні.

– Ви спілкувалися з MARUV? Що думаєте про її позицію та вчинки зараз?

Ми знайомі, спілкувалися під час Нацвідбору. Списувалися тоді декілька разів. Нині ж хочу сказати, що в усіх є вибір, але ми маємо розуміти, якими будуть наслідки. Якщо ти артист - ти несеш відповідальність. І коли люди роблять такий вибір, який зробила Аня, нам не лишається нічого іншого, як висікти їх зі свого життя.

Співак Хайат (фото надане артистом)

– А в майбутньому, такі артисти як MARUV, Олег Винник або Потап - вони зможуть повернутися в український шоу-бізнес? Їхні вчинки різні, але їм однаково довелося відчути на собі хвилю хейту.

– Їхні ситуації дійсно різні. Але мені здається, що це повернення неможливе. Бо є прірва - між артистами й людьми, які залишилися тут, та тими, хто не тут. Ця прірва настільки величезна і вона розширюється кожного дня. Цей комунікаційний дисонанс, коли ти живеш в іншій реальності, він просто не дасть їм повернутися і жити так, наче нічого не відбувалось. Це навіть не на рівні бажання, а на рівні людського сприйняття.

– Є питання неможливо не поставити зараз. Як ви ставитесь до мобілізації артистів?

– Це питання, яке в контексті нашої реальності, але воно напряму стосується факту збереження культури. Звичайно, ми живемо в цей час, коли стати "артистом" легко - заливаєш трек в TikTok і маєш нагоду прокинутись відомим. Однак де та межа між "важливими" і "не важливими", важко сказати. Я думаю, що в цьому питанні варто зважувати думками про майбутнє. Адже за десятки років певні імена сьогодення будуть частиною української культурної спадщини, яка буде важливою сторінкою і дзеркалом нашого часу для майбутніх поколінь.

Авжеж, ми, в першу чергу, громадяни своєї країни, а вже потім художники, письменники, музиканти й так далі. Але я дуже сподіваюсь, що момент, коли цінність культурних надбань ляже на ваги з існуванням нації, як такої, не настане. Бо можна зберегти землю, на якій не буде що сіяти. Ми мусимо продовжувати це коло і щось передавати наступникам, як це колись передали нам.

– Поговоримо щодо вашої участі в "Голосі країни". Чому на сліпих прослуховуваннях ви пішли саме до Тіни Кароль?

– Це був важливий проект для мене. Я пішов до Тіни, тому що це був поклик. Це так, як я відчував в моменті. Я довірився їй та її словам і не пожалкував про це.

– Існує думка, що такі талант-шоу не завжди можуть дати учасникам потужний "буст" для популярності. А ви задоволені тим, що отримали завдяки цьому проекту?

– "Голос" дав мене дуже багато. Він мене "заземлив", дам мені багато що зрозуміти. Я був невпевненим, зовсім не розумів свою цінність, якщо чесно. Я дуже вдячний "Голосу", Тіні Кароль, Володимиру Завадюку, Руслану Квінті за те, що вони дали мені зрозуміти цю цінність. А щодо популярності - все залежить від того, які ти ставиш цілі. Я знаю, що буду в цій індустрії незалежно від того, чи будуть “залітати” мої треки. Це справа мого життя. Окрім якоїсь хвороби або чогось іншого - мене нічого не виб’є з цієї колії.

Андрій Хайат висловився про "Голос країни" (фото надане співаком)

– А що ви думаєте про комерційні пісні, які пишуть саме для того, аби вони принесли гроші?

– Для мене дуже важлива сила моменту в написанні. Я не вірю в спеціально написане. Я розумію, що це не погано. Але я більше про почуття і про чисте натхнення. Втім, все має право на існування.

– На вашу думку, артистам, які тільки починають свій шлях і хочуть стати популярними, щоб їх пісні чули всі, їм варто йти на талант-шоу чи вже слід робити ставку виключно на соцмережі?

– Нам зараз намагаються казати, що час телебачення закінчився. Але якби телебачення померло, артисти не намагалися б туди пролізти. Всі хочуть потрапити на "тєлєк", бо це найбільший "буст" медійності. Бо соціальні мережі та Тік-ток це про ситуативність. З часом таке просування, можливо, і буде давати максимум без телебачення, але з телебаченням все простіше.

– Як ви взагалі прийшли до музики?

– Це було вирішено задовго до мене. Тому що у мене майже вся родина була пов'язана з музикою. Я думаю, що це природна закладка. Інакше це не можна назвати. Тому що мій голос це те, що просто було в мене від моїх пра-пра. Я нічого не вигадував. У мене не було шансів, в принципі, оминути музику.

– Якщо не музика - чим би займалися?

– Не знаю навіть. Я її не обирав. Це те, заради чого я живу. Не розумію сенсу свого життя без цього. Якщо в якийсь момент я перестану писати, втрачу натхнення, голос зникне - я просто помру. Просто жити, мати родину і бути щасливим - це не про мене. Я хочу створювати та надихати.

– Щодо родини та стосунків. Ви казали, що завжди обиратимете творчість, а не любов. А зараз щось змінилося, ваше серце вільне?

– З перемінним успіхом. Я не хочу створювати собі образ правильного моногамного самця, бо я живу в моменті. Зараз в мене немає місць для інших людей. Є родина, батьки, сестра, горять дедлайни, Нацвідбір - для іншого немає місця.

– Ви вже оцінювали пісні учасників? Хто для вас найбільший конкурент?

– Це буде звучати надмірно, але я не думаю про них, не думаю про конкурс. Я прийшов показати пісню, а не дивитися на інших.

– Цього року Тіна Кароль вперше виступає в ролі музичної продюсерки. Як вам працювати з нею?

– Тіна завжди ставиться відповідально для своєї роботи. Вона завжди була відповідальною, вимогливою. Це класні риси які надихають мене.

– Вона давала вам поради або озвучувала критику?

– Звичайно, ми спілкувалися. Я така людина, для мене важливо слухати. Звичайно, я слухаю поради, фінальні рішення за мною.

Співак Хайат сказав, як реагує на критику (фото надане артистом)

– Якби вам порадили або сказали, що потрібно змінити пісню кардинально, ви б стояли на своєму?

– Так. Це моя заявка, моя можливість. Це вже моє право, як я бачу свій номер, як я бачу себе в презентації і так далі.

– Участь в минулих Нацвідборах допомагає вам зараз?

Я завжди собою незадоволений. Але відчуваю більше впевненості, тому що вже є якісь помилки, які я усвідомив і пропрацював.

– Минулого року ви казали про Нацвідбір та те, що масштаби конкурсу не дуже доречні. Чому так?

– Для мене було очевидно, що поїдуть alyona alyona & Jerry Heil, ну просто до ворожки не ходи, бо, на мою думку, це була найсильніша заявка. Але коли після відбору озвучили цифри витрат, в мене в моменті, суто як у глядача, виник дискомфорт. Я в цілому не розумію, навіщо озвучувати це, якщо чесно, і моя думка не змінилася. Можливо в це важко повірити, але в людей, які не живуть у тому ж Києві, не одягаються в люкс, живуть своїм громадянським обовʼязком і донатять все, що в них є на потреби армії це викликає дискомфорт.

І я не з чуток це знаю, бо я з цих людей і спілкуюсь з цими людьми щодня. Ми хочемо бачити круте шоу і показувати рівень - ми його робимо. Крапка. Нікому не потрібен цей посмак. Це моя субʼєктивна думка.

Я ніколи не казав, що не доцільно проводити Нацвідбір. Сьогодні це один з важливих проявів нашої незламності та можливостей говорити зі світом в рамках конкурсу. Я говорив виключно про його масштаби. Але мою фразу постійно перекручують і я не маю наміру щось комусь доводити з цього приводу.