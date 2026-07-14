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Пошкоджена школа-інтернат, були пожежі: ДСНС розповіла про наслідки атаки на Київ

07:51 14.07.2026 Вт
1 хв
Постраждали одразу кілька локацій у двох районах столиці
aimg Катерина Коваль
Пошкоджена школа-інтернат, були пожежі: ДСНС розповіла про наслідки атаки на Київ Фото: рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Київ (telegram.me/dsns_telegram)
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Унаслідок нічної атаки на Київ пожежі спалахнули у Голосіївському та Дарницькому районах. Постраждала також будівля школи-інтернату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Де сталися пожежі

У Голосіївському районі через влучання загорілось складське приміщення - пожежу вже ліквідували.

У Дарницькому районі на відкритій місцевості горіли автомобілі, вогонь також погасили.

Що з іншими локаціями

На одній із локацій виявили вирву від удару, пошкоджені вікна головного корпусу та допоміжної будівлі однієї зі шкіл-інтернатів.

Фото: наслідки обстрілу балістичними ракетами в ніч на 14 липня (telegram.me/dsns_telegram)

Ще за двома адресами зафіксували падіння уламків — у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Пожеж там не було.

Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, це вже не перша атака на Київ балістикою за останній тиждень. Уночі 14 липня місто вже атакували ракетами, а до цього, 11 липня, росіяни також били по столиці балістикою ще до оголошення тривоги. Вперше подібна ситуація трапилась у ніч на 8 липня.

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