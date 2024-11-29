Дьомін жорстко пройшовся по Олегу Виннику через його концерт у Польщі

Ведучий Слава Дьомін відреагував на повернення Олега Винника на велику сцену . Вперше після початку повномасштабної війни в Україні артист вирішив виступити з концертом, але не в рідній країні, а в Польщі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канал Дьоміна.

"Коли гроші закінчилися, і ти везеш "ковток свіжого повітря" до Варшави. Але не в Україну. Тому що в Україні ти боїшся з'являтися. Раптом ще ТЦК зупинить", - зазначив Дьомін.

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Потім він детальніше пояснив свою думку і назвав причину, чому Виннику так зручніше.

"Є такі артисти, які, будучи закордоном увесь цей час, перетворилися на вигнанців в Україні (у творчому розумінні) і тепер мають один шлях - гастролювати містами за кордоном і збирати крихти з українців, які за кордоном жили або вже живуть", – вважає телеведучий.

"І ці артисти саме там розповідатимуть, як люблять Україну і як сумують за нею. Там легше навішати локшину на вуха. А приїхати до Чернігова, Сум, Харкова, Херсона і посидіти в укритті трохи сцикотно", - підсумував Дьомін.

Де зараз Олег Винник

Олег Винник після 24 лютого 2022 року довгий час не з'являвся у медіапросторі та не коментував російське вторгнення.

Потім стало відомо, що він перебуває у Німеччині. Деякі джерела стверджували, що співак серйозно хворий, але він цього не підтверджував.

У серпні 2023 року колишній продюсер Олега Олександр Горбенко розповів низку скандальних деталей про артиста. Зокрема, він стверджував, що на початку війни співак залишив Україну, сховавшись між сидіннями в авто та прикрившись пледом.

Влітку 2024 року Винник несподівано вийшов на зв'язок із шанувальниками. В одному з роликів він вирішив показати домашній город на балконі та передати користувачам мережі "ковток свіжого повітря, особливо захисникам та захисницям", чим природно розлютив українців.

Він також випустив нову пісню "Мої люди".

Багато публічних людей уже висловлювали думку, що треба зробити Олегу Виннику, щоб його пробачили в Україні. Так, Михайло Ясинський назвав умову.

А відома українська виконавиця Оксана Білозір вважає, що артисти, що втекли, зокрема, Винник, відчувають "прихований сором" і страх перед українцями, що залишилися на Батьківщині.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)