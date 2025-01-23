4 українські зірки, які намагаються, але не можуть прославитися за кордоном

Після початку повномасштабного вторгнення Росії багато українських артистів виїхали за кордон. Проте для декого з них цей переїзд став ще одним викликом - адже тепер вони намагаються знайти себе в новій реальності та привернути увагу світової аудиторії. Водночас вдома їхні імена поступово зникають із поля зору.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про чотирьох українських зірок, які намагаються прославитися за кордоном, але поки що безуспішно.

Аліна Паш

Після гучного скандалу з незаконним відвідуванням окупованого Криму у 2015 році, репутаційні втрати для співачки були колосальними.

Аліна Паш намагалася виправдати себе, дала кілька примирливих інтерв'ю та випустила зворушливий кліп, присвячений дітям, які загинули через російську агресію. Проте в мережі її й далі критикували за минулі помилки. Вочевидь, це змусило співачку замислитися над новими напрямками розвитку кар'єри.

Аліна Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Нині виконавиця мешкає у США. У своєму Instagram вона називає себе "Співочою відьмою з Каліфорнії, Лос-Анджелес" і веде сторінку англійською мовою.

А ось дописів, присвячених війні на її рідній батьківщині, не спостерігається, за що їй часто дорікають користувачі мережі.

MARUV

Співачка MARUV (Анна Корсун) також неабияк розчарувала своїх фанів мовчазною позицією стосовно війни в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення РФ артистка зникла з інформаційного простору, а згодом на її сторінці почали з'являтися публікації з Туреччини та ОАЕ.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Наразі виконавиця зосередилася на записі пісень англійською мовою, орієнтуючись на міжнародний ринок. Водночас у рідній країні її діяльність та і сама вона вже нікому нецікаві.

Настя Каменських

Співачка Настя Каменських давно позиціонує себе як інтернаціональну артистку. Вона не залишає свою мрію стати відомою за кордоном і вже певний час працює на латиноамериканську аудиторію.

Зірка випускає пісні іспанською та спілкується цією мовою у своїх відео.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Втім, її колеги вважають, за кордоном наразі перевантажений ринок і іноземним слухачам варто пропонувати щось нове, а для цього чудово підійде саме українська музика.

Потап

Чоловік Каменських, репер Потап, з початку повномасштабного вторгнення перебуває за кордоном, де намагається розвивати свою творчість. А нещодавно він голосив про повернення до музичної діяльності, представив новий творчий образ під псевдонімом Slavic Balagan.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Потап, чиї пісні більше не відповідають музичним вподобанням своїх українських фанатів, тепер прагне змінити уявлення про східноєвропейську культуру.

"Це я, Slavic Balagan, ваш улюблений старший брат зі Східної Європи! Я тут, щоб змусити вас сміятися і забути всі ті нікчемні формальності Заходу, які стають на заваді справжньому щастю!" - зазначив продюсер.