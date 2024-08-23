Олег Винник випустив пісню "Мої люди". Про що вона і чому не треба її слухати

Олег Винник, який до повномасштабного вторгнення вважався кумиром українок, у День Державного прапора України, 23 серпня, випустив нову пісню "Мої люди".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, про що цей трек і чи варто його слухати.

Про що пісня "Мої люди"

Про що нова пісня Винника, яка вийшла на берлінському лейблі Crazy Planet Records GmbH, сказати важко.

У пісні Олег співає про "лютий місяць", "люту долю", "тополю", "неволю", "сина", "доньку" і тому подібне.

Головний лейтмотив композиції - фраза "ой, мої люди, ой, мої люди". Кому саме адресовані ці слова - лишається тільки здогадуватися.

У пісні можна почути також жіночий голос. Швидше за все, він належить Таюне - бек-вокалістці і дружині Винника. Вона співає (точніше, проговоює) фразу "Ти сказав мені: "Не бійся".

Обкладинка синглу "Мої люди"

Весь текст пісні "Мої люди" виглядає так:

Лютий місяць, люта доля,

Бачила все тополя.

Як та мати, все стояла -

Свого сина виглядала.

Виглядала свою доню,

В небо підняла долоні,

Закривала рвані рани

Просто голими руками.

Приспів:

Ой, мої люди, мої люди,

Болить серденько на всі груди!

Ой, болить серце, не стихає,

А сльози душать, душа співає.

Лютий місяць, люта доля,

Зуби скалила неволя,

Все життя на "до" і "після"...

[Ти сказав мені: "Не бійся"]

Я вернуся, не журися,

Все минеться, посміхнися.

Обнялися на порозі,

Бо прощатися не в змозі…

Приспів.

Зауважимо, що у профілі Винника на Spotify про нього написано, що він - "артист номер один в Україні". Написано це англійською і російською мовами.

Скриншот

Чи треба слухати пісню "Мої люди"?

Звісно, кожен вільний обирати сам: "набивати" прослуховування новому творінню Винника, чи пройти повз цю композицію.

Однак заради справедливості варто зазначити, що за останні більш ніж два роки Олег, якого слухали, любили, якому довіряли тисячі фанів в Україні, максимально дистанціювався від своїх шанувальників. І навіть якщо відкинути моральну складову цього вчинку Винника, то на її місце приходить інша, яку ігнорувати не вийде.

Річ в тому, що з 24 лютого 2022 року Україна зазнала змін у всіх аспектах. В тому числі - змінився шоу-бізнес. Левова частка поп-артистів "старої хвилі", які співали російською протягом багатьох років (навіть ті, які не їздили в РФ з концертами і на корпоративи), так і не змогли повернутися до того рівня популярності, який вони мали раніше. Навіть переклавши свої треки українською. Натомість з’явилося багато нових зірок, які відверто затьмарили умовних Потапа, Сергія Бабкіна та інших "гігантів" індустрії за рахунок більш якіснішої, актуальнішої та цікавішої музики.

Артисти ж, які покинули Україну після початку повномасштабного вторгнення, просто-напросто знаходяться поза контекстом подій, які відбуваються у їхній рідній країні. Тобто, вони здебільшого не можуть адекватно сприймати зміни у українському суспільстві. Відповідно, їхня творчість (особливо "довколопатріотична") є не тільки неактуальною, а й нечесною. І слухачі, навіть ті, які шаленіли від артистів-втікачів раніше, зараз здебільшого їх не сприймають. Бо не вірять їм. Бо почуваються зрадженими ними.

Тому послухати пісню Винника "Мої люди" теоретично можна. Але вона напевне не викличе у вас якихось позитивних емоцій. То чи варто витрачати свій час на цю "лицемірну" композицію? Навряд чи.

Співак під час виступу (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Де зараз Олег Винник

Наразі Винник перебуває в Німеччині. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, співак виїхав за кордон і досі не повертався.

Існує декілька версій щодо причин від'їзду співака.

Одна із них, яку час від часу озвучували приближені до артиста люди, це - лікування. Сам Винник згадував про свою нібито хворобу у інтерв’ю, але детальної інформації про неї не надавав.

Деякі джерела стверджують, що артист виїхав з міркувань безпеки, оскільки його життя могло бути під загрозою. Але чи було життя "кумира вовчиць" під більшою загрозою, аніж життя мільйонів українців щодня - через регулярні обстріли нашої країни російськими ракетами і дронами? Питання відкрите.

Як би там не було, втеча Винника за кордон викликала різку критику з боку суспільства. Адже співак не тільки покинув країну в складний час, але й не організовує благодійні концерти у інших країнах, не запускає публічні збори і загалом не використовує свою популярність для залучення коштів на ЗСУ та на допомогу українцям, постраждалим від злочинів російських окупантів.

Зазначимо, що останню пісню Винник випустив у 2022 році - вона називається "Буде жити Україна".