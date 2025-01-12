Зрадниця MARUV вийшла на зв'язок та вигадала "відмовку" для українців (відео)

Співачка-зрадниця MARUV (Анна Корсун), яка мовчить про війну в Україні та повернулася в РФ вже після 24 лютого 2022 року, вийшла на зв'язок. Днями вона почала публікувати чимало нових відео, а ще - відповіла на питання від українця.

Де зараз MARUV та яку "відмовку" вона вигадала, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Чим зараз займається MARUV

Так, співачка на якийсь час "зникала" з інфопростору після народження сина. Втім, потім Марув все ж "спливла" в РФ. А нещодавно вона показалася в ОАЕ. Про пісні українською вона не забула, з ними вона виступає й нині.

Зрадниця співає на приватних вечірках та записує нові пісні. При цьому вона почала відповідати на питання юзерів, серед яких чимало критики. Корсун дорікають, що життя в статусі зрадниці їй не личить, адже вона вже не може похизуватися новими треками, які стали хітами, а її концерти - лише корпоративи.

Марув в ОАЕ (скріншот)

Окрім цього, MARUV публічно відповіла на коментар від українця. Як помітно, співачка ще не забула рідну мову.

"Проміняла всесвітню славу на концерти, які збирають менше 2 тисяч людей", - йшлося в коментарі.

У відповідь на це Марув вигадала "відмовку". Вона не стала пояснювати, чому мовчить про війну, а лише зазначила, що для неї найголовніше. Співачка погодилася з тим, що виступати перед понад 2 тисячами людей, це "гарно".

"Але співати для одного, хто платить добре, це теж гарно", - сказала вона, ніби намагаючись виправдати свої вчинки жагою до грошей.