Ситуация в Харькове прямо сейчас: что происходит в городе

12:25 Антон Геращенко опубликовал фото пострадавших в Чугуеве

11:20 По сообщению советника Офиса президента Алексея Арестовича во время брифинга, под Харьковом идут бои в 4-5 км от черты города с северной стороны.

"Срочники Национальной гвардии Украины, солдаты, которые не изучали ведение общевойсковых боев, и являются 18-летними парнями, подбили четыре танка Вооруженных сил РФ. Что является вообще-то подвигом по военным меркам", - заявил он.

10:55 Стало известно из информации ГСЧС, что в Чугуеве возник пожар в многоквартирном доме в результате вражеского обстрела. Погиб ребенок.

"24 февраля в 08:23 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме по адресу: г. Чугуев, микрорайон Авиатор, дом. №157. Он возник в результате вражеского обстрела", - говорится в сообщении.

От взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые. Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его жильцов. В 09:50 состоялась локализация огня, сейчас продолжается ликвидация.

10:50 в результате военной бомбардировки страной-агрессором мирного украинского города Чугуев, во время выполнения своих служебных обязанностей погибла диспетчер аварийно-диспетчерской службы АО "Харьковгаз" Светлана Пикало. Об этом сообщили в ведомстве.

Три работника газовой компании в состоянии средней тяжести доставлены в больницу.

10:35 Возле ВВС "Дергачи", Харьковская область, начался минометный обстрел, сообщили в Нацполиции.

10:19 По информации Генштаба ВСУ, на объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка российских оккупантов.

10:08 Советник Офиса президента Алексея Арестовича сообщил, что противник на двух направлениях вклинился на расстояние до 5 км. Это наблюдается на севере Харьковской и Черниговской области.

9:27 По информации советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, по пригороду Харькова был нанесен удар неуправляемыми ракетами Смерчь.

Сейчас информация о погибших и раненых уточняется.

09:10 УЗ сообщила об остановке движения поездов в Харькове.

"В целях безопасности внесены изменения в движение поездов:

№10 Киев - Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волновахе, №11 Киев - Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель - Новоалексеевка следуют ст. Федоровка

№44 Ивано-Франковск – Киев остановлено по ст. Ирша

№112 Киев – Авдеевка остановлен по ст. Покровск.Поезда в Харьков временно остановлены.", - сообщила Укрзализныця.

09:00 Как сообщает МВД, наступлению российских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника.

Техника РФ прошла украинскую границу в Харьковской, а также Черниговской, Сумской, Луганской областях.

06:03 По сообщению, советника главы МВД Антон Геращенко, Россия нанесла ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Харькове, Киеве, Днепре.