Контроль над Харьковом полностью наш, враг абсолютно деморализован, - заявление ОГА

В Харькове власти отчитались, что по состоянию на 12.45 27 февраля город полностью контролируется украинской стороной. Также появились актуальные данные по районам.

Об этом заявил Олег Синегубов, председатель Харьковской ОГА.

"Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, Терроборона, происходит полная зачистка города от врага", - заявил чиновник.

По его словам, русский враг - абсолютно деморализован. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ сдаются.

О ситуации в области по состоянию на сейчас:

Чугуев - полностью под контролем украинскими войсками, развешены украинские флаги на админпомещениях.

Сейчас наступление российского агрессора продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском.

Фиксируются отдельные колонны российской техники. Вооруженные Силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу.