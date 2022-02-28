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Оккупанты массированно обстреляли Харьков "Градами"

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Харьков, Понедельник 28 февраля 2022 13:36
Оккупанты массированно обстреляли Харьков "Градами" Коллаж РБК-Украина: Харьков обстреляли из "Градов"
Автор: Светлана Мащенко

Харьков днем 28 февраля подвергся обстрелу "Градами", выпущенными российскими оккупантами. Сообщается о погибших и раненых.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он отметил, что есть раненые и погибшие.

"Харьков только что массированно обстрелян из Градов. Десятки погибших и сотни раненых! Этот ужас должен увидеть весь мир! Смерть оккупантам!"- написал Геращенко в соцсетях.

По его данными удар по Харькову был нанесен в районе улицы Деревянко.

Пресс-центр ВСУ подтвердил атаку на город, показав соответствующее видео.

Ниже на фото неразорвавшийся снаряд на улице Клочковская, 197, пострадала женщина, - пишет Геращенко.

Оккупанты массированно обстреляли Харьков &quot;Градами&quot;

Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Смотрите ниже по ссылкам тут и тут последствия обстрелов. Видео 18+.

Ранее мы писали, что происходит в Харькове прямо сейчас.

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