Российские войска ударили по зданию ХНУ им. Каразина, облуправлению полиции и СБУ

Утром 2 марта российские войска ударили по одному из зданий Харьковского национального университета им. Каразина. Корпус социологического факультета разрушен, на месте масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

"На этих кадрах вы видите, как горит здание социологического факультета Национального университета имени Каразина, которое находилось через дорогу от здания УВД", - подписал он опубликованное видео.

Обновлено от 09:00

Как уточнили в ГСЧС, в результате обстрела загорелись здание областного управления полиции и жилые дома.

"В результате вражеских обстрелов горит крыша здания областного управления внутренних дел, жилые дома, существует угроза распространения пожара. На месте работают спасатели. Число пострадавших и разрушений уточняется. Информация обновляется", - говорится в сообщении.

Фото: российские войска ударили по Харькову (t.me/dsns_telegram)

Кроме того, сообщают о попадании в областное управление СБУ, поскольку оно находится в смежном здании.