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За намерение сдать город. Мэру Купянска сообщили о подозрении

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Купянск, Понедельник 28 февраля 2022 16:39
За намерение сдать город. Мэру Купянска сообщили о подозрении Фото: СБУ сообщила о подозрении мэру Купянска (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении мэру Купянска Геннадий Мацегора. Он хотел сдать город российским оккупантам и пошел с ними на переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В отношении мэра-предателя возбудили уголовное дело по одним из тяжелейших статей Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

"Преступления против основ государственности не имеют срока давности и рано или поздно враги Украины будут наказаны. Мы документируем каждого предателя: они будут нести ответственность по закону", - заявили в СБУ.

Напомним, вчера Мацегора публично заявил, что город под контролем вражеских войск России.

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