За намерение сдать город. Мэру Купянска сообщили о подозрении
Фото: СБУ сообщила о подозрении мэру Купянска (ssu.gov.ua)
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении мэру Купянска Геннадий Мацегора. Он хотел сдать город российским оккупантам и пошел с ними на переговоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
В отношении мэра-предателя возбудили уголовное дело по одним из тяжелейших статей Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
- ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
"Преступления против основ государственности не имеют срока давности и рано или поздно враги Украины будут наказаны. Мы документируем каждого предателя: они будут нести ответственность по закону", - заявили в СБУ.
Напомним, вчера Мацегора публично заявил, что город под контролем вражеских войск России.